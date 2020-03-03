南投食物銀行送暖6年 大呼感謝的是供貨商

南投縣政府2014年開辦「食（實）物銀行」提供遭逢緊急變故、急難及清貧家庭民生物資或餐食，協助他們度過難關，6年來累計協助達14901人次；沒想到，受助戶感謝，連提供物資的廠商感恩直呼，有期限壓力的原料或產品找到歸宿。

縣府指出，縣內開辦「食（實）物銀行」已有6年，與企業廠商、公益社團及善心人士等配合，以確保物資來源，更依地區在烏溪線、濁水溪線分設工作據點，盼能即時協助縣內弱勢戶和遭逢急難民眾度過經濟低潮，同時避免衍生社會問題。

而從2014年開辦至今，每年都有逾50個社團、企業、學校或善士等，以團體或個人形式提供民生物資或餐食，去年則有62個單位響應，援助受益353人發出4577張餐券，縣府為此致贈感謝狀，6年多來已累計受助總數則達14901人次。

只不過，「食（實）物銀行」的開辦，不僅讓受助者感謝社會溫暖，也讓合作廠商相當感恩，日正食品指出，經營食品業受限有效期限規範，常頭痛於仍無損衛生營養的即期原料、成品如何妥善處理，多虧有食物銀行闢出更有意義的供應鏈。