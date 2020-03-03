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快儲水！員林3月9日起停水9小時 10里受影響
台灣自來水公司辦理「員林一場原水受水池管線工程」，將在今年3月9日（星期一）晚上9時起至3月10日（星期二）早上6時止停水，停水範圍為員林市西東里、浮圳里、中東里、湖水里、出水里、南東里、東北里、鎮興里、振興里及大峰里等10里，水壓降低範圍為員林市三條里、忠孝里及大村鄉黃厝村，民眾可儘早儲水備用。
台灣自來水股份有限公司第十一區管理處指出，員林市西東里等10里將停止供水9小時，為提供民眾臨時用水所需，自來水公司架設臨時供水站5處，如有相關問題，請洽詢自來水公司員林營運所電話(04)8320083、客服專線1910。
臨時供水站位置如下：
1、 山腳路二段600號前 天化宮
2 、山腳路四段30 號前 鎮興廟
3 、山腳路四段212 號前 東山國小
4 、員林市山腳路三段2 8 0 巷口
5 、員林市山腳路五段2 3 2 號前
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