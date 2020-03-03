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新冠肺炎疫情延燒 彰化社區大學延後到4月20開學

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
湖埔社區大學消毒教室空間。圖／湖埔社大提供
湖埔社區大學消毒教室空間。圖／湖埔社大提供

新冠肺炎疫情升溫，彰化縣府教育處昨天開會決議縣內終身學習機構包括社區大學的開學延到4月20日，使得學員退費人數持續攀升，有社大預估將有3成以上的課程開不了班，加上突然延後開學，許多文宣費用、場地租借費、學生保險費都花下去，全得自行吸收，大喊吃不消。

彰化縣有７所社區大學，每年共約有3萬5千人報名上課， 今年原本農曆過年後就要開學，受疫情影響全延後到3月2日，但教育處評估4月初的清明連假可能是另一波風險，昨天決定將社大開學時間延到4月20日，學期順延到8月22日止。

彰化縣府指出，終身學習機構學員來源多元，年齡層分布較廣，課程活動地點多為室內，為確學員健康及學習安全，降低室內群聚感染風險，讓學員能更安心、放心且用心地學習，縣內終身學習機構將順延開課，讓學生學習更有保障。

學員擔心群聚上課有風險，從農曆過年後，各社大就面臨退費潮，縣府也要求社大須全額退費給學員，二林社區大學秘書黃綉蕊說，原本預計這星期就開學，所有的活動文宣都已印製完成，學員的保險費也付了，預計會損失約5、60萬元，只能自行吸收，受這波疫情影響，預估有3成以上的課未達人數開不成。

許多社大上課場地向鄰近國中小學借用，疫情期間學校一度不外借教室，教育處出面協調才解決，湖埔社區大學昨天雖臨時通知學員開學延後，但仍有學生不知道而前往教室，才發現沒有人，湖埔社大執行長林淑玲說，新冠肺炎疫情對社大衝擊相當大，這個月來每天都有10多人詢問退費，已影響開課，但許多場地都已租用，也擔心班別一暫停，未來要再開課更困難，儘管人數未達也會盡可能咬牙開班，希望開學後疫情趨緩，學生慢慢回來。

湖埔社區大學原本昨天開學，學員進出消度雙手。圖／湖埔社大提供
湖埔社區大學原本昨天開學，學員進出消度雙手。圖／湖埔社大提供

疫情 社區大學 新冠肺炎

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