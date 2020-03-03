議員批輪椅鞦韆缺踏板上不去 中市府：斜板失竊

台中市政府在北區英才公園設置無障礙輪椅鞦韆供身障朋友使用，但有市議員發現沒有設置活動斜板讓輪椅上去，市府今天表示，鞦韆活動斜板失竊，將展開追查，並請廠商修復。

民進黨台中市議員江肇國及賴佳微日前走訪台中市政府多處已完工的共融公園，發現設有無障礙「輪椅鞦韆」的英才公園，「輪椅鞦韆」卻沒有踏板讓輪椅上去，周圍也沒設置防護圍籬。

江肇國表示，市府說要積極推動友善共融公園，其中斥資百萬元，專為輪椅族設計，在英才公園設置的「輪椅鞦韆」，實地走訪卻發現沒有踏板、圍籬、安全防護設施，這是要讓輪椅族享受盪鞦韆樂趣，還是感受海盜船的刺激。

台中市建設局說明，市府在英才公園設置無障礙輪椅鞦韆，前方設有活動斜板，供輪椅上下使用，並非沒有踏板，斜板兩側也設有插梢，輪椅上鞦韆後，可將斜板直立以插梢固定，確保使用安全。

至於江肇國及賴佳微指稱現場沒有活動斜板，建設局表示，追查發現鞦韆活動斜板失竊，市府除將研議增設監視器，追查可疑行為人，也已同步請廠商修復完成。

建設局表示，現場已張貼專用告示牌，後續將增設使用須知，宣導正確使用規定。另英才公園及西屯區三信公園各設置1座輪椅鞦韆，總經費72萬元，並非民代所說的斥資百萬元。