九九峰生態園區BOT沒人標 縣府：就算自辦也要設氦氣球

南投縣政府規劃開發草屯鎮九九峰生態藝術園區，原委由毓繡美術館代管營運的「藝之森生態藝術館」思空間於3月退場，重新回歸縣府管理；縣府表示，擬以BOT+ROT開發為複合式園區，不論委外或自行開發，氦氣球都是重點開發項目。

縣府指出，九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，卻始終缺乏整體規畫，歷經文建會、國立台灣美術館、台灣工藝研究發展中心等主管機關均未能發展，縣長林明溱因此以1億800萬元向中央買回，規劃開發並依促參條例招商。

九九峰生態藝術園區占地近30公頃，其中「藝之森生態藝術館」思空間及周邊土地約4.8公頃由文化局管轄，委由毓繡美術館代管營運，但因申請前瞻計畫補助未獲核准，該場域3月1日起回歸觀光處，且併入整個生態藝術園區規劃。

觀光處表示，九九峰生態藝術園區擬以BOT+ROT模式經營，採低密度開發將生態教育結合觀光，規劃主題館、植物園、生態園區及露營區等複合式園區，構想設置類似熱氣球，但承載量及安全性更高的氦氣球，能夠360度欣賞山脈景致。

不過，九九峰生態藝術園區第一階段規劃標有廠商參與，第二階段招商疑因低密度開發利潤低、設氦氣球有難度等因素，無人投標；觀光處表示，後續考量「適度放寬條件」或「自行開發」，但不論有無委外，就算自辦也都將開發「氦氣球」。