快訊

「超級星期二」圍攻桑德斯! 民主黨退選2大將「力挺拜登」

剪斷電子腳鐐計程車之狼落網！警方在高雄岡山地區逮人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

九九峰生態園區BOT沒人標 縣府：就算自辦也要設氦氣球

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，縣府構想設置氦氣球，讓遊客直上高空鳥瞰美景。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，縣府構想設置氦氣球，讓遊客直上高空鳥瞰美景。記者賴香珊／攝影

南投縣政府規劃開發草屯鎮九九峰生態藝術園區，原委由毓繡美術館代管營運的「藝之森生態藝術館」思空間於3月退場，重新回歸縣府管理；縣府表示，擬以BOT+ROT開發為複合式園區，不論委外或自行開發，氦氣球都是重點開發項目。

縣府指出，九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，卻始終缺乏整體規畫，歷經文建會、國立台灣美術館、台灣工藝研究發展中心等主管機關均未能發展，縣長林明溱因此以1億800萬元向中央買回，規劃開發並依促參條例招商。

九九峰生態藝術園區占地近30公頃，其中「藝之森生態藝術館」思空間及周邊土地約4.8公頃由文化局管轄，委由毓繡美術館代管營運，但因申請前瞻計畫補助未獲核准，該場域3月1日起回歸觀光處，且併入整個生態藝術園區規劃。

觀光處表示，九九峰生態藝術園區擬以BOT+ROT模式經營，採低密度開發將生態教育結合觀光，規劃主題館、植物園、生態園區及露營區等複合式園區，構想設置類似熱氣球，但承載量及安全性更高的氦氣球，能夠360度欣賞山脈景致。

不過，九九峰生態藝術園區第一階段規劃標有廠商參與，第二階段招商疑因低密度開發利潤低、設氦氣球有難度等因素，無人投標；觀光處表示，後續考量「適度放寬條件」或「自行開發」，但不論有無委外，就算自辦也都將開發「氦氣球」。

而氦氣球是透過機器收放鋼索控制升降，無色、無味且不會燃燒兼具環保和安全性，單座造價約5000萬元，雖不便宜，但使用年限長達10年，單趟至少可供15人直上150公尺高空俯瞰美景，可望為烏溪沿線鄉鎮，帶來觀光新動能。

南投縣政府規劃開發草屯鎮九九峰生態藝術園區，原委由毓繡美術館代管營運的「藝之森生態藝術館」思空間於3月退場，重新回歸縣府管理。圖／毓繡美術館提供
南投縣政府規劃開發草屯鎮九九峰生態藝術園區，原委由毓繡美術館代管營運的「藝之森生態藝術館」思空間於3月退場，重新回歸縣府管理。圖／毓繡美術館提供
南投縣政府擬以BOT+ROT開發草屯九九峰生態園區為複合式園區，不論委外或自行開發，氦氣球都是重點開發項目。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬以BOT+ROT開發草屯九九峰生態園區為複合式園區，不論委外或自行開發，氦氣球都是重點開發項目。圖／南投縣政府提供
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，縣府構想設置氦氣球，讓遊客直上高空鳥瞰美景。圖／南投林管處提供
南投縣草屯九九峰九九峰是縣內指標性的山脈，視野開闊景觀優美，縣府構想設置氦氣球，讓遊客直上高空鳥瞰美景。圖／南投林管處提供
南投縣政府擬以BOT+ROT開發草屯九九峰生態園區為複合式園區，不論委外或自行開發，氦氣球都是重點開發項目。圖／南投縣政府提供
南投縣政府擬以BOT+ROT開發草屯九九峰生態園區為複合式園區，不論委外或自行開發，氦氣球都是重點開發項目。圖／南投縣政府提供

美術館 藝術館 露營區

延伸閱讀

中市射三箭 振興商圈

瑞芳醫院都計變更案過關 新北擬BOT招商

馬偕兒童醫院開工 蔡英文將到場參加

超神祕大膽島明重啟登島 金門縣府邀網美拍美照行銷

相關新聞

新冠肺炎疫情延燒 彰化社區大學延後到4月20開學

新冠肺炎疫情升溫，彰化縣府教育處昨天開會決議縣內終身學習機構包括社區大學的開學延到4月20日，使得學員退費人數持續攀升，...

九九峰生態園區BOT沒人標 縣府：就算自辦也要設氦氣球

南投縣政府規劃開發草屯鎮九九峰生態藝術園區，原委由毓繡美術館代管營運的「藝之森生態藝術館」思空間於3月退場，重新回歸縣府...

大甲媽遶境延期 信徒發起319齊步走帶香旗揪團遶

因新冠肺炎疫情影響，今年大甲媽祖9天8夜遶境延期，原訂本月19日出發延期，有信徒在臉書揪團說，他早已請好假，邀大家一起帶...

台中學生請事病假5500人 盧秀燕：應了解並因應防破口

台中市政會議今由教育局提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎 開學防疫及應變作為說明」市長盧秀燕要求教育局了解，到昨天為止各級學校...

盼了20年 中市清水車站蓋跨站天橋

台中市清水火車站沒有後站出口設計，長達20多年後站居民出入不便，搭火車還需繞一大圈，因後站居民人數越來越多，地方多年爭取蓋天橋，昨天終於成形；台中市長盧秀燕昨實勘聽簡報，將興建人行跨站天橋連接前後站，今年下半年動工，明年底可完工。

防疫！中市議會臨會延期 綠營議員反彈連署

新冠肺炎疫情緊繃，議會開會時官員、議員與助理等人聚集，開會是否適宜？台中市議會以防疫為由，未按以往慣例在2月開臨時會，遭民進黨議員反彈連署，指不能因疫情荒廢監督，議長張清照表示收到公文後會依法召開程序委員會，討論開會時間與防疫措施。

第一桶金／許文憲鑽研技術 把危機變轉機

擔任台灣區工具機暨零組件公會理事長的許文憲，最近因號召同業義務為國家增加口罩生產線受矚目，他經營的哈伯精密也是世界知名溫控大廠，在台灣佔85%的市佔；但大家不知道是他僅以高中體育班畢業學歷，卻在台灣工業界創出一片天，令人敬佩。

集集新建14候車亭擋雨 還有免費Wi-Fi

南投縣集集鎮近期新建14處候車亭，整齊新穎、雨遮加長，還加入科技元素，各站點不但有夜間照明，民眾還能免費Wi-Fi上網，新功能與外貌讓遊客、民眾等車時更舒適，還能查找地方旅遊資訊。

日月潭一業者致醫護最敬禮 憑執業工作證打平日2.5折

新冠肺炎疫情仍在持續發酵中，為感謝全台灣所有第一線防疫醫護人員的辛勞付出， 日月潭業者推出「致醫護最敬禮專案」，憑相關服...

員林9日晚停水9小時 停水降壓影響九千多戶

自來水公司將進行林原水受水池新舊管線斷管改接工程，員林營運所供水轄區將於3月9日晚間9時到10日上午6時，停水9小時，停...

台中公幼今年增約2500個名額 3月21日起兩階報名

109學年度台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生從3月21日起至4月11日受理，採兩階段辦理。台中市預定今年大增班，目前還...

3年慨捐320萬還不夠 「達成」贈車再助偏鄉社工

南投縣社會扶助業務多，但縣轄廣闊，社工員常為救助訪視，平地、山區到處跑，而縣府社勞處僅3輛公務車，上百名社工員更僅共用1...

熱門新聞

疫情衝擊餐廳生意慘 房東主動開口免收房租一片讚揚聲

「學姊」黃瀞瑩18歲嫩照曝光 網友暴動：又戀愛了

蘭嶼小七買酒精不見排隊的人？店員講完秒懂：請看地板

注意！南橫天池路段一周兩天禁止通行 3月17日起實施

影／「出火」淪為燒烤遊樂場 恆春居民看了火大

3年慨捐320萬還不夠 「達成」贈車再助偏鄉社工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。