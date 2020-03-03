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台中一天近7千名學生請假 盧秀燕要求密集追蹤

中央社 / 台中3日電

台中市高中以下各級學校已於2月25日開學，但台中市學生昨天請假總人數仍達6908人，市長盧秀燕今天表示，已經晚開學了，還有這麼多學生請假，應該要密集追蹤。

市府今天召開市政會議，安排台中市教育局長楊振昇報告「因應嚴重特殊傳染性肺炎開學防疫及應變作為」，說明各項校園防疫作為，包括戶外教育、校慶及游泳教學延後或暫緩實施等。

針對防疫期間，學生請假人數居高不下，楊振昇表示，根據教育局統計，開學日當天，高中以下各級學校學生總請假人數為8305人，2月27日連假前，請假人數更高達9107人，昨天3月2日的請假人數也還有6908人。

盧秀燕表示，昨天仍有近7000名學生請假，其中，病假人數2783人，事假也有2794人，這週還是要密集追縱學生請假原因，希望能持續降低，例如請病假是生什麼病，請事假大概是什麼原因，已晚了2週開學，學生課業也要關心一下。

另外，因應疫情變化，有可能發生停班停課情形，教育局也規劃線上即時教學課程，架設「台中市政府教育局線上教學資源中心」，整合相關線上學習平台資源，以檢索方式，提供師生篩選並規劃學習課程。

盧秀燕也提醒，偏鄉、隔代教養或弱勢家庭有沒有3C設備，台中市應乘機盤點一下，以及若必須停課時，誰能幫忙及輔導聯絡隔代教養的學生。

台中市 教育局 盧秀燕

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