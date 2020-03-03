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大甲媽遶境延期 信徒發起319齊步走帶香旗揪團遶
因新冠肺炎疫情影響，今年大甲媽祖9天8夜遶境延期，原訂本月19日出發延期，有信徒在臉書揪團說，他早已請好假，邀大家一起帶著媽祖進香旗，「走心，319齊步走」。
網友在臉書發起帶進香旗，如期在3月19日一起南下進香，他的信念引起正反方意見，有人建議他先向媽祖擲筊請示，有人支持他，認為這是個人信仰自由。
揪團網友說，媽祖沒走，但是我請好假了，帶著進香旗 媽祖與我們同行，有沒有人也要一起走的？
他提醒，這次自主性活動，不造成宮廟困擾和人群聚集的前提出發，不需要全程可半途加入。
他也詳列行程裝備資訊，提醒大家自身做好防疫工作。
1、口罩
2、酒精或消毒液
3、耳、額溫槍
4、每日做好個人健康狀況檢疫
其他裝備
1、自備斗笠
2、隨身衣物3-5套
3、曬衣架或曬衣繩
4、褲子 ( 輕便、個人舒適為主 )
5、襪子3-5雙 ( 五指襪或厚襪尤佳 )
6、布鞋或運動鞋 ( 建議加鞋墊 )
7、拖鞋 ( 下雨天使用 )
8、早晚溫差大請另備薄外套
9、雨衣 (建議二件式雨衣)
10、單人鋁箔墊、睡袋
11、個人盥洗與衛生用品 ( 衛生紙、牙刷組、沐浴組 )
12、個人藥品與健保卡
13、9天8夜建議攜帶藥膏貼布
14、環保餐具
15、手機 ( 充電器、行動電源 )
16、夜行安全提示燈具 ( LED警示燈 )
17、背包或手推車
18、進香旗
19、防曬乳、防蚊液
20、以上裝備請依個人需求增減
另註明，參與活動請自行投保旅遊平安保險，建議於二星期前進行自主訓練，每日健走2小時或5-10公里。
應日期調整與重大祭典，以六天行程為標準
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