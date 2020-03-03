大甲媽遶境延期 信徒發起319齊步走帶香旗揪團遶

因新冠肺炎疫情影響，今年大甲媽祖9天8夜遶境延期，原訂本月19日出發延期，有信徒在臉書揪團說，他早已請好假，邀大家一起帶著媽祖進香旗，「走心，319齊步走」。

網友在臉書發起帶進香旗，如期在3月19日一起南下進香，他的信念引起正反方意見，有人建議他先向媽祖擲筊請示，有人支持他，認為這是個人信仰自由。

揪團網友說，媽祖沒走，但是我請好假了，帶著進香旗 媽祖與我們同行，有沒有人也要一起走的？

他提醒，這次自主性活動，不造成宮廟困擾和人群聚集的前提出發，不需要全程可半途加入。

他也詳列行程裝備資訊，提醒大家自身做好防疫工作。

1、口罩

2、酒精或消毒液

3、耳、額溫槍

4、每日做好個人健康狀況檢疫

其他裝備

1、自備斗笠

2、隨身衣物3-5套

3、曬衣架或曬衣繩

4、褲子 ( 輕便、個人舒適為主 )

5、襪子3-5雙 ( 五指襪或厚襪尤佳 )

6、布鞋或運動鞋 ( 建議加鞋墊 )

7、拖鞋 ( 下雨天使用 )

8、早晚溫差大請另備薄外套

9、雨衣 (建議二件式雨衣)

10、單人鋁箔墊、睡袋

11、個人盥洗與衛生用品 ( 衛生紙、牙刷組、沐浴組 )

12、個人藥品與健保卡

13、9天8夜建議攜帶藥膏貼布

14、環保餐具

15、手機 ( 充電器、行動電源 )

16、夜行安全提示燈具 ( LED警示燈 )

17、背包或手推車

18、進香旗

19、防曬乳、防蚊液

20、以上裝備請依個人需求增減

另註明，參與活動請自行投保旅遊平安保險，建議於二星期前進行自主訓練，每日健走2小時或5-10公里。

應日期調整與重大祭典，以六天行程為標準

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