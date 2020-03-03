中央600億元防疫特別預算 盧秀燕促市府積極爭取

因應新冠肺炎防治紓困，行政院通過600億元特別預算案，台中市長盧秀燕今天在市政會議中，要求各局處積極了解相關內容，才能儘速擬出地方計畫，向中央爭取。

新冠肺炎持續延燒，各行各業都受到影響，行政院通過600億元的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，今天將由行政院長蘇貞昌率內閣相關部會首長報告預算並備詢。

盧秀燕上午主持市政會議時表示，台中市提升防疫等級到一級開設，並不是因為台中市疫情有重大變化，而是要為防疫準備，市府各局處也配合一級防疫，請主管要顧好身體，持續防疫作戰。

針對中央通過的600億元特別預算案，盧秀燕認為，等立法院通過這筆特別預算案後，相關預算會分到各部會去，由各部會再對應各縣市政府；雖然預算案還未經立法院通過，但中央已在同步進行內部作業，要如何使用這筆預算。

盧秀燕指出，雖然還不知道中央具體的方案內容，以及未來會如何撥給地方，但目前各縣市政府及各行各業都在想辦法爭取這筆預算，市府各局處要掌握相關資訊，例如財政部有減稅措施，市府局處就要掌握，第一時間才有方案對應。

盧秀燕表示，中央也可能跳過地方政府，直接對應各行各業，由於地方民意機關及社會團體也很關心相關方案，市府各局處也要針對政府方案，適時轉達給民意機關及社會團體知道。