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台中外埔綠能廠零發電 議會今開專案查弊

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市外埔綠能園區至今取得電照，零發電。圖／台中市新聞局提供
台中市外埔綠能園區至今取得電照，零發電。圖／台中市新聞局提供

台中市府前市長林佳龍任內，環保局發包台中市外埔綠能園區ROT案，國民黨議員質疑深陷「弊案疑雲」至今無法發電，市議會組專案小組，今天第一次開會，在場多位議員表示，向市府前團隊要不到資料，小組會議要求從發想、決標過程到委員會遴選、委員發言記錄，現在鉅細靡遺都提供。

台中市外埔綠能園區ROT案今天第一次會議，由議員李榮鴻擔任召集人。在場國民黨與無黨籍議員表示，前市長林佳龍任內要什麼資料都不給，讓各界對此案霧裡看花，無法了解真相。

市議員陳政顯表示，此案得標廠商根本不具商業運作能力，為了這個綠能園區生廚餘發電，市政府每年須支出2.8億元運輸費，廠商只需要在廠內接收原物料發電，每年就能賺1.12億元，市府根本就是做賠本生意。

李榮鴻說，偏偏市府前團隊訂了不平等條還因簽約了無法作為，累及現在市府環保局既要負責廚餘及稻桿運輸、還得幫廠商將發電後的沼渣、沼液運走，每年需支出運輸費用2.8億元，而廠商靠發電每年只能收益1.4億元，依約市政府往後還得負擔24年共60億餘元的經費。專案小組人邊調查，另要求盧市府研究解約可能性，以免傷害市民權益。

第一次會議， 委員要求市府環保局等單位提供各項資料，包括從發想、遴選委員、廠商招標、委員遴選過程、委員會議記錄、廚餘稻桿進量記錄等，都須提供。另訂3月11日到現場勘查。

台中市 廚餘 林佳龍

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