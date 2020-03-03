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台中學生請事病假5500人 盧秀燕：應了解並因應防破口

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市長盧秀燕認為請事病假學5500人，教局應了解原因。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕認為請事病假學5500人，教局應了解原因。記者陳秋雲／攝影

台中市政會議今由教育局提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎 開學防疫及應變作為說明」市長盧秀燕要求教育局了解，到昨天為止各級學校請病假學生數2783人、事假學生2794人，數字偏高，應了解原因是否罹流感學生不在少數？好作因應。

教育局長楊振昇指出，3月2日缺席學生數共6908人，比起2月27日高峰的9107人，減少2199人。

不過請病假學生數2783、事假學生數2794，假別「其他」學生數815，及公假學生數508。盧秀燕市長認為，雖然連假後請假人數少了2199人，但事病假學生數仍高，應該了解原因，密切觀察。

2日到校後發燒學生數24人，比2月27日28人次減少4人。24人發燒原因，2人一般感冒2人、1名腸胃炎、21人就醫中，學校持續掌握狀況。

楊振昇指出，多數學校原本採節水措施，因防疫關在於多洗手，校方已把滴水式或噴霧式水龍頭改成一般的流量，盧秀燕肯定學校端注意到防疫細節，防疫無法節水，水龍頭必須鬆綁，她要求各局處比照。

教育局針對停課停班已作線上教學準備，停課停班依中央定。盧秀燕肯定教育局與學校人員防疫工作，目前已提升到一級，她指出，線上教學應了解偏鄉孩子在家3c到底夠不夠，否則準備大量的材料無用武之地；尤其隔代教養家庭，學童須有人可以輔導教學。

教育局 盧秀燕 發燒

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