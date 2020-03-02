日月潭一業者致醫護最敬禮 憑執業工作證打平日2.5折

新冠肺炎疫情仍在持續發酵中，為感謝全台灣所有第一線防疫醫護人員的辛勞付出， 日月潭業者推出「致醫護最敬禮專案」，憑相關服務證件，平日買一送一外再打5折，讓防疫人員在休假時，可以得到完全的充電，繼續為台灣防疫奮戰。

南投旅宿業者透露，隨著228連假的國人出遊高潮過後，目前訂房狀況只有一個「慘」字形容，觀光景點及旅宿除了假日仍有人潮外，目前團體幾乎取消，散客平日只剩2成，有時訂房根本不敢看到6月，只能先衝衝3、4月的假日訂房，盼望要今年的暑假能夠旅客回流，大家先咬牙度過難關。

因為開學後原本的畢業旅行及學校、團體旅遊的春假大單，目前已全部暫停，眼看到6月底，訂房狀況慘不忍睹，日月潭青年活動中心率先鎖定最辛苦的醫護及第一線防疫人員，即日起至6月止，平日不限房型買一送一外，還再打5折，以最受歡迎的森林獨棟小木屋為例，等同每日打2.5折而已。