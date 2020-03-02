員林9日晚停水9小時 停水降壓影響九千多戶

自來水公司將進行林原水受水池新舊管線斷管改接工程，員林營運所供水轄區將於3月9日晚間9時到10日上午6時，停水9小時，停水及降壓區如下：

停水區域：員林市西東里、浮圳里、中東里、湖水里、出水里、南東里、東北里、鎮興里、振興里及大峰里等範圍約5094戶。

降壓區域：員林市三條里、忠孝里及大村鄉黃厝村等約4125戶。

為方便民眾臨時用水所需，共架設臨時供水站5處，地點為員林市山腳路二段600號前(天化宮)、山腳路四段30號前(鎮興廟)、山腳路四段212號前(東山國小)、員林市山腳路三段280巷口及員林市山腳路五段232號前。

該地區用戶應儘早儲水備用，並勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中及關閉抽水機電源，管線末端地區也可能會因水壓較低而延遲供水，民眾若有問題可洽詢水公司24小時免付費服務電話1910。