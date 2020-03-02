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居家檢疫仍有漏洞？單位通力合作守住社區感染防守線

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
政府擴大中港澳回台者居家檢疫初期有防疫漏洞，有些需居家檢疫者還趴趴走，後期已加強把關。圖／彰化衛生局提供
政府擴大中港澳回台者居家檢疫初期有防疫漏洞，有些需居家檢疫者還趴趴走，後期已加強把關。圖／彰化衛生局提供

彰化縣一名旅居加拿大僑胞2月10日從澳門回國，她說自己直到2月17日才有公所人員跟她連絡，讓她覺得台灣防疫仍有漏洞，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，在初期擴大中港澳回台者需居家檢疫時，的確因中央民政系統下達資訊會有數日落差，但最近已沒這 種狀況，各鄉鎮村里幹事與衛生所人員會做好檢疫把關，要守住社區感染的防守線。

葉彥伯表示，彰化縣累計居家隔離總人數81人，目前已全數結案，無人隔離；

而累計居家檢疫人數1080人，目前還檢疫中的有183人，已結案897人，居家檢疫人數下降的原因是因中港澳入境人數已大減，多數居家隔離或檢疫者已期滿。

一名返台加拿大僑胞說，她在2月10日從澳門回國後，即自我居家檢疫，並未隨便外出，但其實當時入境時政府也沒要她填什麼旅遊史表格，回到彰化後直到2月17日才有公所人員和她連絡，並有村幹事每天會打電話給她，但那時她檢疫期早過了一半，2月19起衛生局人員也偶爾會打電話給她，還寄給她一打N95口罩。

不過加拿大僑胞說，在2月17日前整整一周沒人和她連絡，其實已有空窗期，像她還算自律，有些人若不自律，光靠打電話也很難掌握這些需檢疫者到底有沒有趴趴走，她今天就又要回加拿大，由於是來自台灣，回到加拿大又要再自我居家檢疫14天，也希望台灣政府能真正把關好，才能讓疫情不再擴大。

目前台灣疫情最怕爆發社區感染，各單位都上緊發條， 彰化縣目前出現的確診個案也多是春節前後入境的，如第5、第8例夫婦，還有死亡的白牌計程車司機也是被1月22日返台浙江台商傳染。

葉彥伯說，在農曆春節前後那時還未全面對中港澳入境人士管控，即使開始管控初期，由出入境單位到中央民政系統再到地方，當時的確會有數日落差，但後期的管控已趨嚴。

而且為了怕居家檢疫者自行去買便當、買菜等短時間離開住所，葉彥伯說，縣府也結合社區能提供送餐服務，其實居家檢疫者還是能叫外送解決三餐問題，或請親友協助，衛生局甚至對於居家檢疫者有洗腎、拿藥甚至開刀者，也都提供特別的戒護及醫療服務，以達到沒有漏洞的防疫管制。

居家檢疫 衛生局 加拿大

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