3年慨捐320萬還不夠 「達成」贈車再助偏鄉社工

南投縣社會扶助業務多，但縣轄廣闊，社工員常為救助訪視，平地、山區到處跑，而縣府社勞處僅3輛公務車，上百名社工員更僅共用1輛，沒公務車時只能騎機車出勤，交通風險增，桃園市達成慈善基金會今為此捐贈1輛社工訪視專用車。

社會及勞動處指出，舉凡天災人禍、急難變故等各種社會救助業務，常需要社工員前往訪視或配送物資，但處內公務車僅3輛，其中2部供全處及首長機動調派，處內114名社工員只能共用1輛，因此同仁大多都自行開車或騎車出勤。

「開公務車靠禮讓和運氣！」社勞處社工員表示，公務車「小黑」僅是自小客車，車齡少說也10多年，雖然老了，但大家還是搶著用，只好先依需求分配使用，像是要載老幼個案或運物資等優先，其他人就開私家車，甚至騎機車上山訪視。

桃園市財團法人達成慈善基金會獲知該狀況，今天就捐贈1輛社工訪視專用車，該會執行長李國鋒說，去年到南投捐款時聽到社工員得東奔西跑，卻因公務車輛不夠，事倍功半且安全堪憂，因此決定在今年休旅車，盼能協助社工員執行公務。

社勞處長林志忠表示，達成慈善基金會長期關注南投社福需求，3年來已捐贈達320萬元善款，全數用於資助縣內弱勢家庭減輕喪葬費用負擔，至今已有364戶受惠，今年更捐車，未來該車將專供社工員使用，盼能有效提升社工員服務品質。