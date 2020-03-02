等了20年 台中清水火車站將蓋跨站人行天橋
台中市清水火車站因無後站出口設計，住後站的居民出入不便，要搭火車需繞一大圈，台中市長盧秀燕和台中市議長張清照等人今天到現場聽簡報，將蓋人行跨站天橋連接前後站，預計今年下半年動工，明年底可完工。
台中市議長張清照說，這是地方等了20年等到的好消息，地方引頸期盼清水車站蓋跨越橋，因為清水車站無後站出口，需要繞道，跨越橋串接清水車站前後，民眾以後無須繞道，通勤通學更方便省時。
台中市議長張清照、副議長顏莉敏和市議員陳廷秀、楊典忠等人今天都到清水火車站穩聽施工簡報，台中市建設局今天簡報中表示，市府將投注6350萬元施工，除天橋外，另結合當地人文、週邊景觀及無障礙電梯等設施，提升實用性、便利性、景觀性和服務性，一個工程滿足多種需求。
市長盧秀燕表示，跨越橋是清水區市民多年來盼望施作，透過市府團隊與議會的共同努力、相互支持，終於能替清水人實現夢想，也兌現她的承諾；完工後可提供清水車站使用，串接車站兩端、改善周邊交通、重新塑造清水車站地景，希望促進地方經濟繁榮發展，實踐「富市台中，新好建設」的理念。
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