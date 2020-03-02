台中因疫情停工木業公司 市府：員工薪資照給

中市白牌車司機染新冠肺炎成台灣死亡首例，親友上班位於台中市的2家公司今天復工，台中市勞工局表示，木業公司承諾停工期間，全數員工薪資照給，後續將追蹤給薪狀況。

中部一名白牌車司機確診新冠肺炎過世，多名親友遭傳染，導致2家公司停工，其中，全台第一家停工的台中一家木業公司約60名員工，進行居家隔離14天後，檢驗均呈現陰性，員工並無出現不適症狀，今天上午復工。

針對木業公司停工期間薪資給付等事項，勞工局表示，上午已致電該公司，要求依勞動部相關規定辦理，該公司承諾停工期間，全數員工薪資照給，同時將於4日攜帶員工出勤紀錄表及工資清冊至勞工局，接受勞動檢查。

另一家確診白牌車司機妹妹任職的食品工廠今天上午也部分復工，業者表示，2月21日59名員工預防性停工，因工廠有多個樓層，除了部分需居家隔離的員工必須隔離14天期滿外，只需自主健康管理的員工今天復工。

勞工局表示，也已和該公司取得聯繫，並獲得該公司承諾，將針對薪資給付等條件依規辦理，保障員工應有權益。

勞工局說明，勞工若未感染武漢肺炎而進行自主健康管理者，可請普通傷病假、事假或特別休假，原則上病假給1個月內半薪、事假不給薪、特別休假依年資給全薪，可由勞資雙方協商。若是雇主對勞工出勤有疑慮，要求勞工不要出勤，仍應照給工資，勞工不必請假也無須補服勞務。