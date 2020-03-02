抗疫有「小修女平安袋」 靜宜大學與社區攜手防疫

大學今開學，靜宜大學加強防疫，在校園規劃體溫量測站，教室保持通風，並落實環境消毒及清潔，提供安全的校園空間；校方同時製作2萬個「小修女平安袋」發送給師生及附近里民，與社區一起攜手防疫。

靜宜大學校長唐傳義說，面對疫情，靜宜已組成「緊急應變防疫小組」，規劃各項防疫策略，相信只要做好預防與準備，防疫就無破口，

靜宜大學防疫措施主要分成3部分，鼓勵師生勤洗手、一般教室保持通風、廣設體溫站，只要師生體溫正常即發給貼紙識別，才能進入密閉式的學習及宿舍等空間。

唐傳義說，防疫期間，學校教室、餐廳及宿舍皆定期消毒，師生除勤洗手，並加強健康自主管理，相關數據上傳雲端；必要時需戴口罩，體溫異常或不適者，會協助就醫。校方特別增設「高精度防疫體溫快速檢測系統」；校外人士進出校園，也都要檢測體溫及戴口罩。並呼籲師生減少參加校外活動，若參與活動，應做好自我保護。

針對部分無法返校上課的外籍學生，靜宜大學除透過課堂直播、線上教學，並將教師上課的錄音及投影片等檔案，透過Teams及e-Learning達成線上學習平台，供學生下載，讓學習權益不受影響。

理學院院長楊昭順表示，「小修女平安袋」由應用化學系與化粧品科學系師生發揮專長共同研發製作，內容物有抗菌潔手凝露、洗手乳，及濕紙巾等防疫用品，提供全校師生及附近里民使用，希望校園與社區一起攜手防疫。