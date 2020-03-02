消費券金額低 中市藍議員籲下猛藥

「消費券不夠力，如何救經濟？」台中市議會國民黨團2日邀請台中市商業會多名行業代表，針對新冠肺炎疫情提出受創影響。與會代表一致反映目前市況慘澹，再2、3個月恐有一波倒閉潮。一名代表直批「300元消費抵用券根本沒效，至少也要千元」。國民黨團要求此時中央與地方必須下猛藥，才能安民生、救經濟。

消費券面額太低 難有吸引力

行政院日前提出紓困方案，其中有23億元的消費抵用券，預計發行面額300元。但台中市商業會理事長賴正庭、糕餅公會理事長蔡萬財等人反映，目前大家都不敢出門，伴手禮很少人買，消費券根本沒用，中央的紓困補助、貸款優惠與稅賦減免等更應儘速落實。

百貨公會理事長丁瑞南認為，消費券的發放，至少要有1、2000元才有效。曾任台中市經發局長的台中工商策進會高禩祥面對本報記者詢問時，則直接對消費券的效用打一個义。他以自身為例說，228連假3天，他都窩在家裡，能少出門就少出門，一般民眾要為300元的消費券出門的機率不大。如果像香港每人發放1萬元（港幣），或許還能有些效果。

台中市烹飪公會榮譽理事長葉信宏則憂心疫情延續下去，恐不再是無薪假的問題，多家餐飲業者可能會因此歇業，無現金流又要付貨款，進而產生倒閉潮。

多名商業代表希望在各項稅賦與貸款優惠上儘速落實，國民黨團多位議員也針對市政府能夠減免的稅賦，請地方稅務局長沈政安說明指出，市府之前已大幅降低地價稅，房屋稅的課稅基準已是六都第2低，能夠操作的部分只有在廠商提出減少營業規模時，將地價稅依法調低。

經發局長張峯源對於如何振興商業與纾困，僅針對市府已經宣布過的三大紓困對策加以說明。雖然黨團書記長陳政顯要求能將經發局所屬市場攤商租金從目前的8折降為5折，但張峯源以尚須考量財務預算收支為由，表示尚需再觀察一段時間。陳政顯則回應表示，此時此刻應該要下猛藥才有效。

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