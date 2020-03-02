春雨還不來！埔里啟動分區輪灌 茭白筍農成苦主

水情嚴峻，影響農業灌溉用水，南投農田水利會埔里、福興等工作站已實施分區輪灌，但埔里當地經濟作物茭白筍正值結筍收成期，得活水維持茭白筍品質，因此需大量用水，限水已衝擊產量，農民就盼春雨紓旱，否則今年產量恐銳減。

南投農田水利會指出，前幾年在3、4月較易遇旱，旱象嚴重時才會實施分區輪流灌溉，但去年入冬後少雨，春雨至今還不來，致農業灌溉水源嚴重短缺，因此埔里工作站較去年提早1個月展開分區輪灌措施，福興工作站則從今天起實施。

埔里工作站表示，依今年農灌旱況，站內各灌區上月3日就實施分區輪灌，南烘圳灌區供2休1、覆鼎金灌區供1休2；珠仔山水圳則因災害復建工程，為配合施工調整供水為供3休7，目前已要求包商全力趕工，盼3月中旬前能恢復供水。

福興工作站所屬灌區雖有能高大圳挹注，水量較埔里工作站內灌區充裕，但近期也因眉溪進水量下滑，從今天起開始實施分區輪灌，站方表示，站內所屬的北烘圳、守城份圳灌區各採供1休1方式辦理。