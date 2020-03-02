快訊

台中港電廠工人慘死 勞檢：吊掛不符規定勒令停工開罰

法國2市長中鏢 歐洲首傳政府官員確診新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春雨還不來！埔里啟動分區輪灌 茭白筍農成苦主

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投農田水利會埔里、福興等工作站實施分區輪灌，但當地茭白筍正值結筍收成期，需要大量用水，限水已衝擊產量。記者賴香珊／攝影
南投農田水利會埔里、福興等工作站實施分區輪灌，但當地茭白筍正值結筍收成期，需要大量用水，限水已衝擊產量。記者賴香珊／攝影

水情嚴峻，影響農業灌溉用水，南投農田水利會埔里、福興等工作站已實施分區輪灌，但埔里當地經濟作物茭白筍正值結筍收成期，得活水維持茭白筍品質，因此需大量用水，限水已衝擊產量，農民就盼春雨紓旱，否則今年產量恐銳減。

南投農田水利會指出，前幾年在3、4月較易遇旱，旱象嚴重時才會實施分區輪流灌溉，但去年入冬後少雨，春雨至今還不來，致農業灌溉水源嚴重短缺，因此埔里工作站較去年提早1個月展開分區輪灌措施，福興工作站則從今天起實施。

埔里工作站表示，依今年農灌旱況，站內各灌區上月3日就實施分區輪灌，南烘圳灌區供2休1、覆鼎金灌區供1休2；珠仔山水圳則因災害復建工程，為配合施工調整供水為供3休7，目前已要求包商全力趕工，盼3月中旬前能恢復供水。

福興工作站所屬灌區雖有能高大圳挹注，水量較埔里工作站內灌區充裕，但近期也因眉溪進水量下滑，從今天起開始實施分區輪灌，站方表示，站內所屬的北烘圳、守城份圳灌區各採供1休1方式辦理。

只不過，去年11月才栽種的茭白筍，近期進入結筍收成期，正是需要大量用水時，農民無奈表示，結筍期首重活水，供水不穩已影響結筍，過去每分地可產1300公斤，如今剩不到800公斤，結筍也偏小，就盼春雨快來，否則產量恐銳減大半。

南投縣埔里鎮茭白筍正值結筍收成期，需要大量用水，但因水情嚴峻，當地灌區實施分區輪灌，限水衝擊產量和品質，筍農無奈盼春雨快來。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮茭白筍正值結筍收成期，需要大量用水，但因水情嚴峻，當地灌區實施分區輪灌，限水衝擊產量和品質，筍農無奈盼春雨快來。記者賴香珊／攝影

埔里 農田水利會 農民 限水

延伸閱讀

民眾去日月潭、溪頭不敢搭客運 南投業者砍假日加班車

埔里茭白筍農損 捲葉節蟎害的

影／埔里虎頭山飛行傘意外 日本跳傘客墜落樹林死亡

埔里微型園區招商「招不滿」 縣府將以地抵債

相關新聞

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

消費券金額低 中市藍議員籲下猛藥

「消費券不夠力，如何救經濟？」台中市議會國民黨團2日邀請台中市商業會多名行業代表，針對新冠肺炎疫情提出受創影響。與會代表一致反映目前市況慘澹，再2、3個月恐有一波倒閉潮。一名代表直批「300元消費抵用券根本沒效，至少也要千元」。國民黨團要求此時中央與地方必須下猛藥，才能安民生、救經濟。

抗疫有「小修女平安袋」 靜宜大學與社區攜手防疫

大學今開學，靜宜大學加強防疫，在校園規劃體溫量測站，教室保持通風，並落實環境消毒及清潔，提供安全的校園空間；校方同時製作...

春雨還不來！埔里啟動分區輪灌 茭白筍農成苦主

水情嚴峻，影響農業灌溉用水，南投農田水利會埔里、福興等工作站已實施分區輪灌，但埔里當地經濟作物茭白筍正值結筍收成期，得活...

新冠肺炎社區傳播亮警訊 國姓福龜社區大消毒

新冠肺炎疫情延燒全球，台灣確診個案持續增加，更亮起社區傳播警訊，引發國人恐慌，地方也繃緊神經，南投縣國姓鄉福龜社區串連當...

中市26綠議員連署促開臨會 議會：10天開程序會

台中市議會因疫情吃緊，停開臨時會，市議會民進黨團26名議員連署，總召陳世凱表示，連署已過法定1/3，連署書今天送達議事組...

大甲殯儀館火化場舊館小又舊 台中議員爭取250萬改善

台中有民眾常陳情大甲殯儀館火化場舊館小靈堂環境老舊，且現場為開放式，左右靈堂常會相互干擾，希望能改善。台中市議員施志昌和...

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

台中捷運綠線延伸彰化案，堅持依原規劃路線的彰化縣政府，與主張路線東移彰化市東區的彰化市公所，因意見不合協調破裂，但彰化縣...

影／台中改善公園「美樂地」 5座友善共融公園今啟用

台中市府去年推動「美樂地計畫」，改善舊有公園設施和公廁，今天有5座友善共融公園同時啟用，公園步道平坦方便身障人士進出，遊...

台大推林下養蜂智慧化 幫農民省力

台大實驗林管處配合林務局發展「林下經濟」政策，但考量林農年齡偏高，將林下養蜂導入智慧化物聯網研究，透過遠端監控即時了解蜂場狀況，同時與蜜蜂故事館簽約進行產學合作，盼建立森林蜜源資料庫，助農民省力經營，且提高收益。

林下經濟一舉多得 南投國姓鄉開創「黑金」

林下經濟夯，台大實驗林管處透過林下養蜂技術，穩定蜜源及林農收入，有助吸引青農返鄉工作，並遏止違法濫墾盜伐；國姓鄉公所則以種植咖啡開創「林下經濟」，不僅自辦評鑑，並取得產地認證標章，以精品化發展成功打響「國姓咖啡」。

中市東海火化場 砸1.5億3年更新

台中市東海火化場旁的東海大學、台中榮總醫院、數十萬居民，一、二十年的深受火化場異味、黑煙之害，市政府今年起3年，共編列經費1.5億汰換火化爐及空汙防治等設備，還給居民乾淨空氣。

熱門新聞

影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

記得儲水！ 汐止明起停水8小時 共計10里區受影響

影／沈睡大白熊被寫「台灣228」 作者痛心「難以理解」

影／釣蝦場池子有多深？ 新北市府拆違建給你看

影／搶拍美照險象環生 百名遊客連假湧入嘉義「黃金隧道」

忠孝敦化站捷運量被頂溪站超越 北市東區加碼振興

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。