集集鎮14處公車候車亭變亮了 還可免費上網
為讓全鎮候車亭有新的功能與外貌，南投縣集集鎮近期在公路總局協助下，新建14處候車亭整齊新穎、雨遮加長，還加入科技元素，各站點都有免費Wi-Fi，讓遊客、民眾或在等車時更舒適，也能查找資訊，等車不再無聊。
以火車印象列名全國十大觀光小城，迎來大量的國內外遊客、背包客，以及在地搭車民眾，卻忽略以公車通勤的民眾及學生族群，集集鎮公所表示，過去鎮內公車路線僅設置站牌，不論烈日當頭或午後大雨，為了搭車只能默默忍受。
鎮長陳紀衡說，公車除了是鎮上學生、長輩的交通工具，也是觀光旅遊中的重要運具，此次新建14處公車候車亭，以「人」為本出發，盼能滿足民眾交通上的需求，未來也會與客運業者商討設置公車動態資訊，省下更多候車時間。
特別的是，通勤民眾不再苦於烈日當頭或午後大雨，候車亭不僅遮雨棚加長加寬，乘客不用擔心被雨淋，頂棚也相當透光，使候車空間不昏暗，夜間還有LED照明，且公車路線標示與站名字體都放大，便於長者閱讀，甚至有免費Wi-Fi，可查找公車等相關資訊。
目前新建候車亭有，頂寮埔、龍泉公園、林尾、鵝田仔、增和平里（雙向站牌）、分局前、洞角、生物中心、民生集賢街口、慈德寺、大坪等，並設置免費wifi，民眾每次可使用時間為30分鐘。
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