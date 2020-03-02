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新冠肺炎社區傳播亮警訊 國姓福龜社區大消毒
新冠肺炎疫情延燒全球，台灣確診個案持續增加，更亮起社區傳播警訊，引發國人恐慌，地方也繃緊神經，南投縣國姓鄉福龜社區串連當地休閒農業區今安排消毒車和志工，自發性前往活動中心、廟宇等人潮聚集處噴藥防疫，盼降低感染機率。
福龜社區發展協會指出，近期國內肺炎疫情出現不明感染源，本土個案數也超越境外移入個案數等，社區傳播發生可能性大增，加上疾管單位先前發布確診個案，南投縣內也有2例，雖不確定地點，但地方決定未雨綢繆，自發性消毒防範。
福龜社區今因此串連當地休閒農業區號召當地志工，並找來消毒車噴藥防疫，休閒農業區理事長羅智彬說，協助出資且號召一車5人，以社區活動中心為中心點進行消毒，針對居民常出入場域全面噴灑，包含桌椅、門框，連水龍頭都沒放過。
福龜社區理事長張國華則說，社區居民仍以長輩居多，老人家常到社區活動中心做活動或聊天，北玄宮廟埕、萬應公廟旁涼亭也都是他們聚集熱點，因此今天特別加強消毒，就是希望提高環境安全性，讓他們能安心在戶外聚會。
此外，張也提到，地方防疫不能等到真的發生社區傳播後才因應，因此後續仍會針對社區內其他公共空間排定消毒作業，並加強對鄉親宣導勤洗手、必要時戴口罩等防疫措施，更提醒他們也要注意居家環境消毒，藉此降低疫情感染風險。
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