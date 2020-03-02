彰縣大型就博會不喊卡 擇地戶外通風處舉辦

防疫也要拚經濟，彰化縣府今年仍規劃5場大型就業博覽會，選在戶外通風處舉辦，並採單一入口、入場要量體溫、工作人員需戴口罩，首場21日將於南郭國小登場，提供上千職缺。

新冠肺炎疫情未歇，大型活動陸續停辦或延期，但為協助求職或轉職勞工順利就業，彰化縣政府仍按原規劃將於3月21日、5月23日、8月1日、9月12日、11月7日舉辦提供上千個職缺的大型就業博覽會，縣府今天對外宣傳，縣長王惠美說，加強防疫也要拚經濟。

王惠美表示，辦理場域將進行相關預防配套措施，包括規劃在戶外通風場所舉辦，並採單一入口，進來的民眾全部須量體溫，工作人員全部戴口罩，請大眾不用太擔心，歡迎有求職需求民眾及求才廠商參加，一起為彰化經濟打拚。

彰化縣產業總工會理事長董文雅說，疫情影響很多民眾參加意願，但自己對做事細心的王惠美及縣府團隊防疫措施有信心，期望民眾透過就業博覽會找到合適工作，不要失去信心。

勞工處表示，就業博覽會3月21日在南郭國小、5月23日在員林國小、8月1日在鹿港文創會館、9月12日在北斗家商、11月7日在和美實驗學校舉行，每場次提供1000多個就業機會，首場共有60家廠商徵才，類別包含製造、高科技、保全業、服務業等。