中市26綠議員連署促開臨會 議會：10天開程序會

台中市議會因疫情吃緊，停開臨時會，市議會民進黨團26名議員連署，總召陳世凱表示，連署已過法定1/3，連署書今天送達議事組。書長張世禎表示，依規定，今日起10天內由議長召開程序委員會，再討論臨時會開不開？何時開？

台中市議會訂二月開臨時會，市府由副市長陳子敬代表，在程序委員會表達因新冠肺炎防疫人力吃緊，大批人力還要辦台灣燈會，希望議會停開臨時會，程序委員會結論停開。

民進黨黨團總召、市議員陳世凱表示，現階段市府以防疫為理由暫緩召開臨時會，但各行各業或防疫相關工作都需要召開臨時會，才能夠順利推行及解決。民進黨團展開連署，今完成連署書送議會。

陳世凱表示雖然現在在防疫期間，但相關市政推動不能停擺，要求市議會立即安排召開臨時會，不要把防疫當成保護傘，市政仍應繼續推動，恢復府會運作才是市府團隊負責任的作為。