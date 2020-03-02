大甲殯儀館火化場舊館小又舊 台中議員爭取250萬改善

台中有民眾常陳情大甲殯儀館火化場舊館小靈堂環境老舊，且現場為開放式，左右靈堂常會相互干擾，希望能改善。台中市議員施志昌和王立任今邀集台中市生命禮儀管理處、大甲區公所、台中直轄市葬儀商業同業公會與當地頂店里里長等人到現場了解狀況，生管處表示，此處未有建築執照與使用執照，現階段先運用250萬元做獨立空間以及建物補強，後續會請建築師公會一同協助，依補強狀況申請建照與使照。

市議員施志昌表示，大甲殯儀館火化場舊館小靈堂過去是由軍營的倉庫改建，環境與設備都不敷靈堂使用，現場為開放空間，左右靈堂經常相互干擾，且此建築沒有建照與使照，希望能先朝向初步的設備上的改善，如漏水、油漆剝落、裝置冷氣等等，後續再補強建物申請建照與使照進行較大規模的整修。

市議員王立任表示，過去因為火化爐設備老舊，經議會質詢、爭取，目前已完成３座火化爐汰換更新，最近民眾及殯葬業者再度反應小靈堂空間不足，環境不佳，為了讓亡者得到應有的尊重，也讓家屬可以更順利的處理亡者後事，他也建議應改善小靈堂之設備及環境，未來也應逐年改善讓遺體清潔及化妝的工作上可以有獨立的空間。

生管處表示，現階段先運用250萬做獨立空間之靈堂設置以及環境的改善，漏水、油漆剝落、裝置冷氣等等問題也會一併改善，後續會請建築師公會一同協助，明年會在依據補強與預算編列狀況申請建照與使照，與進一步的建物整修。