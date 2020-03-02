快訊

台旅遊團遭「遣返」 同機確診者是鑽石公主號以色列人

沒人敢搭郵輪...日本有郵輪公司撐不下去 宣布破產重整

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構。示意圖／彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構。示意圖／彰化縣政府提供

台中捷運綠線延伸彰化案，堅持依原規劃路線的彰化縣政府，與主張路線東移彰化市東區的彰化市公所，因意見不合協調破裂，但彰化縣政府為了爭取時效，仍然鐵了心依原路線方案，併由台中市回報交通部。為此，彰化市長林世賢認為，縣府未採納路線東移是代表「放棄東區，放棄彰化 」，並強調會不斷透過管道，爭取捷運路線東移。

台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構；但在交通部去年12月13日審查時，彰化市長林世賢突然另提出一條往東區延伸走聖安路的路廊，交通部將全案退回，要求台中市、彰化縣政府與市公所協調，並由台中市政府再向交通部提修正案。

彰化縣政府今年1月8日先與台中市政府協調，雙方同意依規劃路線，但台中市政府也請彰化縣政府再與彰化市公所協調，縣府與市公所2月5日協調時，因各自堅持，宣告破裂。彰化縣政府近日回覆台中市政「本府同意臺中市政府規劃之原路線方案為本路段最適方案」，希望爭議就此打住，爭取早日定案。

對於縣府未採納路線東移做法，彰化市長林世賢表示，「這代表著縣府放棄東區，放棄東區擴大都市計畫，而東區是將來彰化縣的希望，也就是放棄彰化的未來。」林世賢說，為了彰化的未來，他會結合各界，不斷努力，爭取捷運路線東移，促進東區的發展。

彰化縣政府工務處指出，台中捷運綠線延伸彰化案已歷經3任縣長，時間長達8年才有所突破。如依彰化市公所提出的東移方案，在路廊選擇、建物拆遷、財務面新增工程經費暴增80億，工程技術等問題也無法克服，勢必延宕時程，甚至被撤案。對於市公所要求重視東區發展的構想，縣府早已於整體路網規劃時，將「彰南路」規劃為鹿港延伸線範圍，可以用較適合彰化運量的捷運系統，深入彰南路提供服務。

台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構。彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構。彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構，後續再延伸和美、鹿港。彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構，後續再延伸和美、鹿港。彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構。示意圖／彰化縣政府提供
台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構。示意圖／彰化縣政府提供

東區

延伸閱讀

還我棺材本！彰化市老人會往生互助會自救會到縣府陳情

網傳武漢肺炎彰化封城 市長：謠言止於智者

人心惶惶…曝光染疫路徑圖 紅線在哪？

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4方案

相關新聞

影／台中改善公園「美樂地」 5座友善共融公園今啟用

台中市府去年推動「美樂地計畫」，改善舊有公園設施和公廁，今天有5座友善共融公園同時啟用，公園步道平坦方便身障人士進出，遊...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

大甲殯儀館火化場舊館小又舊 台中議員爭取250萬改善

台中有民眾常陳情大甲殯儀館火化場舊館小靈堂環境老舊，且現場為開放式，左右靈堂常會相互干擾，希望能改善。台中市議員施志昌和...

捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

台中捷運綠線延伸彰化案，堅持依原規劃路線的彰化縣政府，與主張路線東移彰化市東區的彰化市公所，因意見不合協調破裂，但彰化縣...

台大推林下養蜂智慧化 幫農民省力

台大實驗林管處配合林務局發展「林下經濟」政策，但考量林農年齡偏高，將林下養蜂導入智慧化物聯網研究，透過遠端監控即時了解蜂場狀況，同時與蜜蜂故事館簽約進行產學合作，盼建立森林蜜源資料庫，助農民省力經營，且提高收益。

林下經濟一舉多得 南投國姓鄉開創「黑金」

林下經濟夯，台大實驗林管處透過林下養蜂技術，穩定蜜源及林農收入，有助吸引青農返鄉工作，並遏止違法濫墾盜伐；國姓鄉公所則以種植咖啡開創「林下經濟」，不僅自辦評鑑，並取得產地認證標章，以精品化發展成功打響「國姓咖啡」。

中市東海火化場 砸1.5億3年更新

台中市東海火化場旁的東海大學、台中榮總醫院、數十萬居民，一、二十年的深受火化場異味、黑煙之害，市政府今年起3年，共編列經費1.5億汰換火化爐及空汙防治等設備，還給居民乾淨空氣。

台中一中、秀泰商圈旁 逾4千戶汙水接管

台中市政府今年爭取到中央兩億元經費，啟動台中一中及秀泰商圈周邊的汙水用戶接管工程，將4206戶的汙水直接排到福田水資源中心，為綠川上游沿線除汙去臭，水利局表示，未來這帶舊社區的後巷乾淨美化，有利提高房產價值。

浩天宮法會求新冠肺炎疫情消失 藝人張庭恭請法師

新冠肺炎疫全球緊張，台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦「祈求風調雨順、國泰民安、祈福消災大法會」，今天是最後一天，法會圓滿，藝人...

鄰長夫妻難回台！3子由老母顧 陸配妻：想到孩子很想哭

彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓...

學童在家量體溫未落實將成破口 中市：加強督導

新冠肺炎疫情持續升溫，各國小學生量體溫採取雙軌進行，約七成家長在家量好填表到校交給老師。但有家長擔心在家量體溫恐無法落實...

影／下雪了？彰化虎山岩李花盛開白了山頭

「梅花開完，李花開！」彰化縣花壇鄉虎山岩風景區附近的梅花剛開完，李花也跟著陸續登場，枝頭白皚皚，彷彿鋪上白雪，美不勝收，...

熱門新聞

疑似感染諾羅病毒！柯文哲身體不適 取消行程

影／跟拍韓國瑜一整天！網紅直呼：受不了

陳時中脫口「林口」 竟有民眾建議公車別經過

鄰長夫妻難回台！3子由老母顧 陸配妻：想到孩子很想哭

台南「龍脈」終於打通 這項工程讓台南人好開心

記得儲水！ 汐止明起停水8小時 共計10里區受影響

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。