捷運延伸彰化東區未被採納 彰化市長：代表放棄彰化

台中捷運綠線延伸彰化案，堅持依原規劃路線的彰化縣政府，與主張路線東移彰化市東區的彰化市公所，因意見不合協調破裂，但彰化縣政府為了爭取時效，仍然鐵了心依原路線方案，併由台中市回報交通部。為此，彰化市長林世賢認為，縣府未採納路線東移是代表「放棄東區，放棄彰化 」，並強調會不斷透過管道，爭取捷運路線東移。

台中捷運綠線延伸彰化工程的原方案是由彰化縣政府與台中市政府共同研擬，原規劃路線，是從台中端榮泉路G19站，跨越烏溪後，抵彰化市彰興路與金馬東路口設站，再延伸到台化與金馬車站共構；但在交通部去年12月13日審查時，彰化市長林世賢突然另提出一條往東區延伸走聖安路的路廊，交通部將全案退回，要求台中市、彰化縣政府與市公所協調，並由台中市政府再向交通部提修正案。

彰化縣政府今年1月8日先與台中市政府協調，雙方同意依規劃路線，但台中市政府也請彰化縣政府再與彰化市公所協調，縣府與市公所2月5日協調時，因各自堅持，宣告破裂。彰化縣政府近日回覆台中市政「本府同意臺中市政府規劃之原路線方案為本路段最適方案」，希望爭議就此打住，爭取早日定案。

對於縣府未採納路線東移做法，彰化市長林世賢表示，「這代表著縣府放棄東區，放棄東區擴大都市計畫，而東區是將來彰化縣的希望，也就是放棄彰化的未來。」林世賢說，為了彰化的未來，他會結合各界，不斷努力，爭取捷運路線東移，促進東區的發展。