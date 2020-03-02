影／台中改善公園「美樂地」 5座友善共融公園今啟用

台中市府去年推動「美樂地計畫」，改善舊有公園設施和公廁，今天有5座友善共融公園同時啟用，公園步道平坦方便身障人士進出，遊樂區的鞦韆改成多人可一起玩，父母可陪子女一起盪鞦韆，有親子今天試玩，覺得新鮮好玩，台中市去年已完成49座友善共融公園，今年要再改造50座公園。

台中市府今天在神岡區豐洲公園舉辦改善共融公園聯合完工啟用典禮，包括神岡區豐洲公園、沙鹿區三鹿公園、梧棲區口情人公園、大安區頂庄公園、大雅區大雅公園等5座。

台中市長盧秀燕今天在聯合啟用典禮中說，美樂地計畫就是要讓舊有公園，改造成美麗快樂的園地，讓原來的公園遊具換新更安全，公園路平方便身障入士進出，「陽光公廁」也是公園改造重點，廁所需乾淨通風明亮，以前公園公廁缺少坐式馬桶，改造後新增，方便長者使用，也新增無障礙廁所讓長者和身障人士使用。