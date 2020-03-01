浩天宮法會求新冠肺炎疫情消失 藝人張庭恭請法師

新冠肺炎疫全球緊張，台中市梧棲區大庄浩天宮舉辦「祈求風調雨順、國泰民安、祈福消災大法會」，今天是最後一天，法會圓滿，藝人張庭帶頭跪拜神明，法師誦經，各方贊普桌數超過500桌，場面壯觀。

連續3天法會今天結束，法會功德主由藝人林瑞陽和張庭夫婦創辦的上海達爾威貿易公司奉獻，張庭今天恭請法師詹勳豪登坐說法，祈求疫情早日遠離。

梧棲區大庄浩天宮舉辦「祈求風調雨順、國泰民安、祈福消災大法會」，今天圓滿燄口，由浩天宮主委陳起賀、副主委蔡棟樑、浩天宮重建委員會榮譽主委陳滿及藝人張庭等人，在法師誦經下開香。

這次法會由功德主林瑞陽和張庭夫婦創辦的上海達爾威貿易公司奉獻，張庭今到浩天宮媽祖面前恭請法師詹勳豪登坐說法，祈求保佑全球早日遠離疫災。