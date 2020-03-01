鄰長夫妻難回台！3子由老母顧 陸配妻：想到孩子很想哭

彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎？請問你們糾結什麼？」，她說想到她剛滿周歲的小寶貝，她真的很想哭。

溪湖鎮一名里長表示，這名鄰長妻子是在元宵節用微信寄信給他，由於無法搭上回台包機，非常想念在台灣的孩子，三個孩子分別剛滿月、讀國高中，兩夫妻也正面的想，因為台灣防疫做得好，至少讓人在中國的他們還算放心在台灣的孩子，但3個孩子現在只能由老母照顧，兩夫妻還是希望能早日回台。

鄰長妻子信中說，因為要回湖北見病危父親最後一面，沒想到因新冠肺炎疫情滯留湖北，2月2日荊 州對台王主任告知他們可以回台了，要他們填寫表格資料，當時她很激動，在填 寫資料的手都在發抖，「覺得台灣政府真的好偉大」「感覺身為台灣人好尊貴」。

後來被告知要搭2月5日班機回台，鄰長妻子說，他們2月4日忙了一整天趕辦通行證、協調包車等，忙到5日凌晨2點才休息，就在5日他們的車才剛開到鎮上，王主任就傳來訊息說，不要去集合 地點了，後來才得知，台灣政府和大陸台辦因為陸配台胞身份暫延回台班機。

鄰長妻子信中激動的說，她們飄洋過海嫁到台灣，犧牲青春養兒育女、侍奉長輩，為共同的家庭流血流汗「我們算不算台灣人？」，在元宵節這天，她一直等著能從手機傳來好消息，她好想她的孩子們「我的孩子剛滿月，是不是也一樣想爸爸媽媽」。