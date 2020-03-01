快訊

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄰長夫妻難回台！3子由老母顧 陸配妻：想到孩子很想哭

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎?請問你們糾結什麼? 」。圖／里長提供
彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎?請問你們糾結什麼? 」。圖／里長提供

彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎？請問你們糾結什麼？」，她說想到她剛滿周歲的小寶貝，她真的很想哭。

溪湖鎮一名里長表示，這名鄰長妻子是在元宵節用微信寄信給他，由於無法搭上回台包機，非常想念在台灣的孩子，三個孩子分別剛滿月、讀國高中，兩夫妻也正面的想，因為台灣防疫做得好，至少讓人在中國的他們還算放心在台灣的孩子，但3個孩子現在只能由老母照顧，兩夫妻還是希望能早日回台。

鄰長妻子信中說，因為要回湖北見病危父親最後一面，沒想到因新冠肺炎疫情滯留湖北，2月2日荊 州對台王主任告知他們可以回台了，要他們填寫表格資料，當時她很激動，在填 寫資料的手都在發抖，「覺得台灣政府真的好偉大」「感覺身為台灣人好尊貴」。

後來被告知要搭2月5日班機回台，鄰長妻子說，他們2月4日忙了一整天趕辦通行證、協調包車等，忙到5日凌晨2點才休息，就在5日他們的車才剛開到鎮上，王主任就傳來訊息說，不要去集合 地點了，後來才得知，台灣政府和大陸台辦因為陸配台胞身份暫延回台班機。

鄰長妻子信中激動的說，她們飄洋過海嫁到台灣，犧牲青春養兒育女、侍奉長輩，為共同的家庭流血流汗「我們算不算台灣人？」，在元宵節這天，她一直等著能從手機傳來好消息，她好想她的孩子們「我的孩子剛滿月，是不是也一樣想爸爸媽媽」。

雖然現在第二次返台包機似乎遙遙 無期，里長表示，希望兩岸相關單位能協助像鄰長夫妻那些滯留湖北人士，他們目前是在當地的鄉下，即使不能包機回台，至少協助他們如何辦理相關程序，離開湖北到中國其他省搭機返台，否則在台的孩子和老母都需要他們快回來。

彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎?請問你們糾結什麼? 」。圖／里長提供
彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎?請問你們糾結什麼? 」。圖／里長提供
彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎?請問你們糾結什麼? 」。圖／里長提供
彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓84歲老母照顧，陸配妻子寫了一封信「入台灣戶籍的陸配，不都是台灣人嗎?請問你們糾結什麼? 」。圖／里長提供

陸配 新冠肺炎 夫妻

延伸閱讀

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

防新冠肺炎 彰師大設熱像儀篩檢站量體溫

陸專家：除湖北外 大陸其他省市4月底可摘下口罩

新冠肺炎大陸確診逼近8萬 湖北之外僅增3例

相關新聞

鄰長夫妻難回台！3子由老母顧 陸配妻：想到孩子很想哭

彰化縣溪湖鎮一名鄰長過年前和陸配妻子回中國湖北娘家探視病危的父親，卻因新冠肺炎至今無法返台，留下包括未滿周歲的三名孩子讓...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

學童在家量體溫未落實將成破口 中市：加強督導

新冠肺炎疫情持續升溫，各國小學生量體溫採取雙軌進行，約七成家長在家量好填表到校交給老師。但有家長擔心在家量體溫恐無法落實...

影／下雪了？彰化虎山岩李花盛開白了山頭

「梅花開完，李花開！」彰化縣花壇鄉虎山岩風景區附近的梅花剛開完，李花也跟著陸續登場，枝頭白皚皚，彷彿鋪上白雪，美不勝收，...

北台中贈樹苗活動 10年共送出6萬多株

北台中聯合贈苗活動今年是第10年，今天上午在台中大甲體育場和安定國小二地發放，上千民眾排隊索取，植樹風氣已經形成，10年...

彰化13間媽祖宮廟送平安水 同安寮十二庄請媽祖停辦

彰化縣政府暨13間媽祖宮廟聯合祈安消災法會」今天在王功海宮舉行開香儀式，由彰化縣長王惠美與各宮廟主委等一起祈福盼能除疫消...

豐原醫院防疫辛勞 一線醫護吃到打氣漢堡、螃蟹粥

新冠肺炎防疫期間，第一線醫護人員辛勞，台中雖有便當店拒送便當到醫院，衛福部豐原醫院卻收到熱心民眾主動送食物感謝醫護人員，...

綠川改善水質帶動房價？ 中市府：2億到位接汙管減異味

台中市政府今年爭取到2億經費，啟動台中一中及秀泰商圈周邊的汙水用戶接管工程，包括中區、東區、北區等行政區13個里，預計可...

台中茂谷柑熱銷新加坡 消費者：汁多又甜超級好吃

台中市茂谷柑栽培面積552公頃，年產量1萬711公噸，台中市政府農業局今年已陸續輔導農民團體外銷中國大陸等地，2月中再輔...

台中蚊子湖蛻變成星泉湖 火車站旁新熱點

台中火車站旁星泉湖位在台中市帝國糖廠湖濱公園內，湖面倒映天色與周邊景色自成一幅湖景畫作，成為新興熱門景點，台中市政府搶救...

黃花風鈴木炸裂草屯 「黃色風暴」超好拍

春暖花開，各地花卉鮮豔盛綻，南投縣草屯鎮南開科大、富功國小的富昌路旁黃花風鈴木今年大爆花，花色亮麗成「黃金大道」，更因種...

影／228收假 泰安櫻花季今爆賞花人潮

今天是228連假最後一天，也是台中泰安櫻花季最後一天，今天賞花人潮爆多，警方交通管制，遊客輕鬆徒步賞花，鄰近的中社花市也...

熱門新聞

疑似感染諾羅病毒！柯文哲身體不適 取消行程

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

南投櫻花、彰化風鈴木開花了

屏東35歲女性回越南探親 確診境外移入登革熱已痊癒

南部唯一平地櫻花公園開花了 園丁淚中有欣喜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。