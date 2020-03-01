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南韓下午新增新冠肺炎確診210例 累計3736例

加強防疫 中市府2日起管制大樓出入強制消毒

中央社 / 台中1日電

因應新冠肺炎疫情延燒，台中市政府今天宣布，將強化市政大樓防疫措施，除了平常上班日進入大樓一律需量體溫、以酒精消毒手部外，明天起更限制市政大樓部分出入口進出。

台中市疫情應變指揮中心日前已提升至一級開設，市府秘書處表示，明天起市府市政大樓開放進出的出入口，包括台灣大道市政大樓惠中路及文心路1樓入口、惠中樓及文心樓B1川堂側電梯與B2惠中路及文心路側電梯；而陽明市政大樓為陽明街前門（北側）、後門（南側）與地下停車場出入口，盼藉由出入管制達到防疫目的。

秘書處指出，台灣大道市政大樓共有15個一級機關，陽明市政大樓共有12個一級機關，估計每天出入兩棟市政大樓的員工與民眾分別約6000人及3000人。雖未強制出入人員配戴口罩，但進入人員若超過額溫37.5度，將請其戴口罩並儘速就醫。

秘書處表示，週一至週五上班日，進入市政大樓一律須量測體溫、以酒精殺菌消毒手部等措施，至於開放的出入口進出時段並未調整，民眾可於週一至週五上午8時30分至下午5時入內洽公，員工則需攜帶員工識別證進出。

政大 疫情 口罩

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