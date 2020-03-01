快訊

為請婚假提早退伍 兩名役男攜手登記同性婚氣壞家長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學童在家量體溫未落實將成破口 中市：加強督導

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
學童到校可由教職員量體溫，也可交自家量，到校交健康表。記者黃仲裕／攝影
學童到校可由教職員量體溫，也可交自家量，到校交健康表。記者黃仲裕／攝影

新冠肺炎疫情持續升溫，各國小學生量體溫採取雙軌進行，約七成家長在家量好填表到校交給老師。但有家長擔心在家量體溫恐無法落實，造成防疫缺口，建議「全都到校量！」台中市教育局楊振昇表示，他相信家長愛護孩子，呼籲家長落實量體溫，如果學童都擠在校門等量體溫，可能影響正常上課。

台中市太平區傳出有間國小發放學生自主健康管理表，家長質疑未落實量體溫。教育局主秘王淑懿指出，已到校了解。

教育局指出，根據教育部規定，學生每天上學前，家長應主動關心其身體健康並量體溫，如有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，應主動告知校方，盡速就醫或在家休息。

對此，台中市各校發放自主健康管理表，學生上學前由家長協助量體溫並簽名，到校再由教職員檢閱即可入校。如家中沒量，學校採雙軌，在校門會另安排專人協助量體溫。

教育局表示，目前七到八成的學生是採自主健康管理，若有發燒直接在家休息，避免到校後才發現，避免體溫量測站等待學生過多、大排長龍。

教育局 健康管理 台中市

延伸閱讀

量體溫恐致漏診？鍾南山：逾半患者入院沒發燒

開學防疫 大學重裝上陣

2入口把關 台東縣府明起發燒禁入

新北公車保養增防疫 司機出國須獲准

相關新聞

學童在家量體溫未落實將成破口 中市：加強督導

新冠肺炎疫情持續升溫，各國小學生量體溫採取雙軌進行，約七成家長在家量好填表到校交給老師。但有家長擔心在家量體溫恐無法落實...

影／下雪了？彰化虎山岩李花盛開白了山頭

「梅花開完，李花開！」彰化縣花壇鄉虎山岩風景區附近的梅花剛開完，李花也跟著陸續登場，枝頭白皚皚，彷彿鋪上白雪，美不勝收，...

北台中贈樹苗活動 10年共送出6萬多株

北台中聯合贈苗活動今年是第10年，今天上午在台中大甲體育場和安定國小二地發放，上千民眾排隊索取，植樹風氣已經形成，10年...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

彰化13間媽祖宮廟送平安水 同安寮十二庄請媽祖停辦

彰化縣政府暨13間媽祖宮廟聯合祈安消災法會」今天在王功海宮舉行開香儀式，由彰化縣長王惠美與各宮廟主委等一起祈福盼能除疫消...

豐原醫院防疫辛勞 一線醫護吃到打氣漢堡、螃蟹粥

新冠肺炎防疫期間，第一線醫護人員辛勞，台中雖有便當店拒送便當到醫院，衛福部豐原醫院卻收到熱心民眾主動送食物感謝醫護人員，...

綠川改善水質帶動房價？ 中市府：2億到位接汙管減異味

台中市政府今年爭取到2億經費，啟動台中一中及秀泰商圈周邊的汙水用戶接管工程，包括中區、東區、北區等行政區13個里，預計可...

台中茂谷柑熱銷新加坡 消費者：汁多又甜超級好吃

台中市茂谷柑栽培面積552公頃，年產量1萬711公噸，台中市政府農業局今年已陸續輔導農民團體外銷中國大陸等地，2月中再輔...

台中蚊子湖蛻變成星泉湖 火車站旁新熱點

台中火車站旁星泉湖位在台中市帝國糖廠湖濱公園內，湖面倒映天色與周邊景色自成一幅湖景畫作，成為新興熱門景點，台中市政府搶救...

黃花風鈴木炸裂草屯 「黃色風暴」超好拍

春暖花開，各地花卉鮮豔盛綻，南投縣草屯鎮南開科大、富功國小的富昌路旁黃花風鈴木今年大爆花，花色亮麗成「黃金大道」，更因種...

影／228收假 泰安櫻花季今爆賞花人潮

今天是228連假最後一天，也是台中泰安櫻花季最後一天，今天賞花人潮爆多，警方交通管制，遊客輕鬆徒步賞花，鄰近的中社花市也...

東海火化場長年飄黑煙有異味 中市府編1．5億3年改善

台中市政府今年起3年共編列經費1億5693萬汰換東海火化場的火化爐及空汙防治等設備。預計汰換8個火化爐及4套空汙防制設備...

熱門新聞

北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

遭歧視？護理師租屋訂便當遭拒 心酸誰人知？

3月2日起進部立基隆醫院 得刷健保卡填風險評估表

跟進北捷拒載發燒客？ 桃捷：機捷依中央規範處理

國家重要民俗的雲林六房媽祖過爐 今擲筊決定如期舉行

另類疫情！雲林蒜頭將開始採收 警方如臨大敵防竊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。