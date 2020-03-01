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學童在家量體溫未落實將成破口 中市：加強督導
新冠肺炎疫情持續升溫，各國小學生量體溫採取雙軌進行，約七成家長在家量好填表到校交給老師。但有家長擔心在家量體溫恐無法落實，造成防疫缺口，建議「全都到校量！」台中市教育局楊振昇表示，他相信家長愛護孩子，呼籲家長落實量體溫，如果學童都擠在校門等量體溫，可能影響正常上課。
台中市太平區傳出有間國小發放學生自主健康管理表，家長質疑未落實量體溫。教育局主秘王淑懿指出，已到校了解。
教育局指出，根據教育部規定，學生每天上學前，家長應主動關心其身體健康並量體溫，如有發燒、咳嗽或非過敏性流鼻水等呼吸道症狀，應主動告知校方，盡速就醫或在家休息。
對此，台中市各校發放自主健康管理表，學生上學前由家長協助量體溫並簽名，到校再由教職員檢閱即可入校。如家中沒量，學校採雙軌，在校門會另安排專人協助量體溫。
教育局表示，目前七到八成的學生是採自主健康管理，若有發燒直接在家休息，避免到校後才發現，避免體溫量測站等待學生過多、大排長龍。
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