影／下雪了？彰化虎山岩李花盛開白了山頭

「梅花開完，李花開！」彰化縣花壇鄉虎山岩風景區附近的梅花剛開完，李花也跟著陸續登場，枝頭白皚皚，彷彿鋪上白雪，美不勝收，228連假期間，吸引許多遊客賞花，估計花期只約10天，想要欣賞李花要趁早 。

在這時節，很多民眾都會追著欣賞櫻花、梅花，其實晚到的李花也很好看，可以跟櫻花、梅花花期區隔，李花成串，開得特別茂盛，讓大家共賞李花之美。

花壇鄉三級古蹟虎山岩欣賞李花的景點，包括虎山岩寺廟後山及虎山岩展示館後方的虎山園，是花壇鄉公所提供500棵李花樹苗種植在虎山岩週邊，及原有廟方種植的80棵，加上福德巷也有零星種植，遊客將車開進虎山岩停車場，山坡鋪上如白雪覆蓋的大片李花。

縣議員李成濟說，李花和梅花都是白色的花朵，但是李花都是成串堆滿枝頭，所以梅花是淡淡的白，而李花呈現則是濃烈的白，最容易分辨的方式，就是梅花單朵，而李花都是成球或是成串的開，李花的花苞都會帶著一抹粉紅，好像擦了口紅或是抹了胭脂的可愛模樣，值得慢慢觀賞。