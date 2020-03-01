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影／下雪了？彰化虎山岩李花盛開白了山頭
「梅花開完，李花開！」彰化縣花壇鄉虎山岩風景區附近的梅花剛開完，李花也跟著陸續登場，枝頭白皚皚，彷彿鋪上白雪，美不勝收，228連假期間，吸引許多遊客賞花，估計花期只約10天，想要欣賞李花要趁早 。
在這時節，很多民眾都會追著欣賞櫻花、梅花，其實晚到的李花也很好看，可以跟櫻花、梅花花期區隔，李花成串，開得特別茂盛，讓大家共賞李花之美。
花壇鄉三級古蹟虎山岩欣賞李花的景點，包括虎山岩寺廟後山及虎山岩展示館後方的虎山園，是花壇鄉公所提供500棵李花樹苗種植在虎山岩週邊，及原有廟方種植的80棵，加上福德巷也有零星種植，遊客將車開進虎山岩停車場，山坡鋪上如白雪覆蓋的大片李花。
縣議員李成濟說，李花和梅花都是白色的花朵，但是李花都是成串堆滿枝頭，所以梅花是淡淡的白，而李花呈現則是濃烈的白，最容易分辨的方式，就是梅花單朵，而李花都是成球或是成串的開，李花的花苞都會帶著一抹粉紅，好像擦了口紅或是抹了胭脂的可愛模樣，值得慢慢觀賞。
近日李花盛開，很多民眾趁著228連假前往虎山岩賞李花，彰化縣前縣長魏明谷還由虎山岩管委會主委黃慈啟、縣議員李成濟等人陪同，沿著山坡，穿入李樹林，還開臉書直播，除介紹李花景點外，還提醒臉友花期才約10天，不要錯過。
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