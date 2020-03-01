北台中贈樹苗活動 10年共送出6萬多株

北台中聯合贈苗活動今年是第10年，今天上午在台中大甲體育場和安定國小二地發放，上千民眾排隊索取，植樹風氣已經形成，10年來共送出6萬多株樹苗。

大甲、大安和外埔居民每年配合贈苗活動植樹，10年來已蔚成一股風氣，今天早上6點多，民眾攜家帶眷排隊領樹苗，在大甲體育場排隊，有1500人參加，台中市議員吳敏濟表示，空氣要好就種樹，環境要美就種花，感謝大家10年身體力行。

知名的農民藝術家陳家盛6、7年前開始參與贈苗活動，將領回的櫻花種在西濱快速道路附近的田埂邊，春耕在即粉色的櫻花盛開，在田間耕作特別有詩意，可以忘記工作的辛勞。

北台中贈苗活動10年來已送出6萬多株，今年在大甲體育場現場送8600株，種類有櫻花、桂花、杜鵑、樹蘭、白千層、羅漢松、七里香、台灣肖楠、含笑等9種，8點30分開始發放， 2個半小時後發完。

台中市農業局林務自然保育科長林弘敏表示，北台中贈苗活動是台中市最大規模的贈苗活動，感謝吳敏濟議員10年來持續不斷地推廣，淨化海線空氣與美化環境功不可沒；林務局東勢林管處林政課長吳貞純指出，林務局致力推動都市林，植樹月活動就從北台中起跑，甲安埔未來一定會擁有最漂亮的都市林。

吳貞純現場指導樹苗的栽培要領，樹苗根部的塑膠套取下後，土球要完整保留，放入比土球稍大的樹坑中，土壤保持濕潤並且定期施肥，過與不及都不好。海線地區風勢比較大，她提醒肖楠、白千層及櫻花等喬木要放支架，想要種好樹並不困難。