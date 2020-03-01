彰化13間媽祖宮廟送平安水 同安寮十二庄請媽祖停辦

彰化縣政府暨13間媽祖宮廟聯合祈安消災法會」今天在王功海宮舉行開香儀式，由彰化縣長王惠美與各宮廟主委等一起祈福盼能除疫消災、護佑百姓，法會也備有1500箱平安水經加持後，將讓民眾領取。而原定3月28日、29日舉行的彰化縣「同安寮十二庄請媽祖」也決定今年停辦。

彰化縣長王惠美今天率領縣府一級主管與立委謝衣鳳、田中鎮長洪麗娜、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等13間宮廟代表、各級民意代表、地方官員仕紳，一同隨法師開香，期能除疫消災、祈安眾生。

王惠美說，日前向媽祖擲筊請示一年一度的「王功漁火節及彰化媽祖祈福文化節」的舉辦日期，但一直都沒有獲得三聖杯應允，於是再請示媽祖，是否因為現值疫情，要先辦理消災法會，結果擲出聖筊，因此擇定3月1日恭請13間媽祖宮廟天上聖母坐鎮王功福海宮，辦理聯合祈安消災法會。

今天祈福法會加持過的平安水將於3月2日下午兩點至五點，在各鄉鎮衛生所、13間媽祖宮廟及彰化縣政府服務台讓民眾索取，每人限領一瓶，領完為止。

王惠美說，媽祖婆慈悲為懷，又非常靈驗，相信透過祈福法會，能順利度過這次疫情，但防疫「需要神也需要人」，她也呼籲大家要確實遵守「2不3要」原則「大陸回台要管理」、「注意衛生要洗手」、「環境消毒要遵守」、「居家隔離不出去」和「健康不用戴口罩」，公私部門民齊心齊力來防疫。

而彰化縣無形文化資產「同安寮十二庄請媽祖」宗教盛事，是由各宮廟輪流主辦，今年原輪到新興仁興宮繼續主辦，因應新冠肺炎疫情，昨天主辦單位也召開臨時會，因若要再順延，怕充滿未定數且籌備時間不足，所以決定今年停辦，順延到明年再辦，明年仍由新興、仁興宮擔任主辦爐主宫廟。