綠川改善水質帶動房價？ 中市府：2億到位接汙管減異味

台中市政府今年爭取到2億經費，啟動台中一中及秀泰商圈周邊的汙水用戶接管工程，包括中區、東區、北區等行政區13個里，預計可接管4206戶，綠川上游的民生汙水經專管直接排至水資源回收中心處理，改善綠川水質少異味。

水利局長范世億表示，除商圈外，這項計畫將同時改善台中一中、台灣體育大學及孔廟等觀光、教育場所的重汙染源，施工前舉辦地方說明會，宣導接管前淨空或拆除後巷增建物的必要性。

范世億説完工後可改善道路側溝惡臭丶後巷排水，民宅更不用定時抽水肥，他表示「房屋、土地價值也可能因此上漲，可謂一舉數得。 」

台中市去年單年用戶接管數就創新高逾2萬1000戶，依據下水道法及「台中市汙水下水道用戶接管後巷施作空間不足處理作業要點」下水道排水區域內的生活汙水應排洩入下水道，民宅後巷有增建物，可利用市府免費接管獎勵期間，自行淨空後巷增建物或障礙物。

用戶接管須符合單側建物最小施作寬度單側75公分、雙側150公分，方便接管作業及拆除化糞池，將後巷排水一併改善。市府也提供社區大樓地下室汙水管線補助，社區大樓每打除一處化糞池補助4.8至9萬元。民眾可電洽台中市政府水利局汙水工程科04-22289111分機53806。