台中茂谷柑熱銷新加坡 消費者：汁多又甜超級好吃

台中市茂谷柑栽培面積552公頃，年產量1萬711公噸，台中市政府農業局今年已陸續輔導農民團體外銷中國大陸等地，2月中再輔導東勢區農會將18公噸茂谷柑封櫃啟航至新加坡，今年預定外銷新加坡60公噸，預估可創造378萬元收益；茂谷柑最近在新加坡一上架買氣熱，還有民眾在臉書分享「超級好吃，多汁又甜」，受到國外消費者肯定。

農業局表示，今年氣候適宜，加上農民栽培管理技術優良，茂谷柑結實纍纍且品質良好，台中茂谷柑種植於東勢、和平、石岡等大安溪河谷，因日夜溫差大，風味佳、酸甜適中，在新加坡廣受消費者喜愛，今年預定外銷60公噸，與新加坡廣大消費者分享最高品質的茂谷柑。

農業局指出，市府積極輔導農民團體加強外銷，今年1月出口8.6公噸到中國大陸、香港等地，今年更接獲新加坡訂單60公噸，目前也積極與馬來西亞、印尼、汶萊、加拿大洽談中，預定外銷目標將超過500公噸。市府將持續透過外銷穩定國內茂谷柑市場價格，可為農民拓展海外效益。