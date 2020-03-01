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台中蚊子湖蛻變成星泉湖 火車站旁新熱點
台中火車站旁星泉湖位在台中市帝國糖廠湖濱公園內，湖面倒映天色與周邊景色自成一幅湖景畫作，成為新興熱門景點，台中市政府搶救星泉湖成功！
台糖湖濱生態園區總佔地22公頃，成為台中車站新景點。園內星泉湖和西屯秋紅谷一樣是「美麗的錯誤」都是人為開挖後棄置的「蚊子湖」變身為打卡熱點。
星泉湖是20年前預計興建的購物城已開挖地基，因納莉颱風吹毀荒廢，意外變成綠盎然的生態池。卻因周邊興建大樓開挖深井，生態池水流光成土坑。
建案陸續完工後，自然湧泉盈滿生態湖，市府規劃台糖生態園區，將帝國糖廠營業所改建為台中故事館，建設局整修生態湖邊坡工程，完工後華麗轉身為星泉湖。目前星泉湖面積有3公頃，除了環湖步道，還有水上步道、生態島等設施。
建設局長陳大田表示，多次與地政局、水利局、文化局、都市發展局等單位商討，決定將周邊施工中建案祛水所產生的地下水，接管至雨水下水道，進而回補至星泉湖以保留地下水，目前採用措施已見成效，湖水位維持在一定高度。
建設局指出，帝國糖廠位於東區泉源里，是市府區段徵收開發取得，其中6公頃規劃為湖濱公園，3公頃為星泉湖，而帝國糖廠台中營業所去年12月正式開幕，為中市東區重要的產業地標，搭配星泉湖美景成新亮點，加上湖濱公園內野鴨戲水、白鷺鷥覓食，湖內魚兒優游，成功吸引人潮，歡迎民眾前往欣賞美景。
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