聽新聞
test
0:00 / 0:00
黃花風鈴木炸裂草屯 「黃色風暴」超好拍
春暖花開，各地花卉鮮豔盛綻，南投縣草屯鎮南開科大、富功國小的富昌路旁黃花風鈴木今年大爆花，花色亮麗成「黃金大道」，更因種在城區人行道兩側，搭配附近洋房或建築，景致構圖更勝一般郊區花景，吸引民眾搶拍颳起「黃色風暴」。
草屯鎮公所指出，鎮內南開科大、草屯分局旁兒童公園、草屯體育館前等地均種有黃花或洋紅風鈴木，花期通常是在3月份，但前兩年暖冬，花期多提早到2月中上旬綻放，但今年因春節期間雨量豐沛，花期也跟著延到中下旬，近期盛綻。
其中，南開科大、富功國小間的富昌路旁人行道的黃花風鈴木大爆花，黃澄澄的綿延上百公尺，「金黃炸裂」炸裂藍天，更因周邊除有校區建築，還有幾棟洋紅建物，也讓這條「黃金大道」有別於其他郊區花景，而帶有些許異國風情。
當地李姓民眾說，草屯「黃金大道」前兩天盛開，按過去經驗大概可再撐1周，這兩天是最佳賞花期；而兒童公園旁的黃花風鈴木也盛放，但種得較零散，沒那麼壯觀，但花況一樣很漫；體育館前洋紅風鈴木則在月中盛放，現在已漸凋零。
草屯公所也提到，每年風鈴木大爆花多在旱期之後，像今年就在日月潭九蛙出來見客後開始盛放，可見雨量少讓鎮內風鈴木群感受到危機，激發植物本能性努力開花，盼藉此散播花粉、傳宗接代，若春雨再不來，鳳凰花、阿勃勒也可能盛放。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言