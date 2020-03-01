黃花風鈴木炸裂草屯 「黃色風暴」超好拍

春暖花開，各地花卉鮮豔盛綻，南投縣草屯鎮南開科大、富功國小的富昌路旁黃花風鈴木今年大爆花，花色亮麗成「黃金大道」，更因種在城區人行道兩側，搭配附近洋房或建築，景致構圖更勝一般郊區花景，吸引民眾搶拍颳起「黃色風暴」。

草屯鎮公所指出，鎮內南開科大、草屯分局旁兒童公園、草屯體育館前等地均種有黃花或洋紅風鈴木，花期通常是在3月份，但前兩年暖冬，花期多提早到2月中上旬綻放，但今年因春節期間雨量豐沛，花期也跟著延到中下旬，近期盛綻。

其中，南開科大、富功國小間的富昌路旁人行道的黃花風鈴木大爆花，黃澄澄的綿延上百公尺，「金黃炸裂」炸裂藍天，更因周邊除有校區建築，還有幾棟洋紅建物，也讓這條「黃金大道」有別於其他郊區花景，而帶有些許異國風情。

當地李姓民眾說，草屯「黃金大道」前兩天盛開，按過去經驗大概可再撐1周，這兩天是最佳賞花期；而兒童公園旁的黃花風鈴木也盛放，但種得較零散，沒那麼壯觀，但花況一樣很漫；體育館前洋紅風鈴木則在月中盛放，現在已漸凋零。