影／228收假 泰安櫻花季今爆賞花人潮

今天是228連假最後一天，也是台中泰安櫻花季最後一天，今天賞花人潮爆多，警方交通管制，遊客輕鬆徒步賞花，鄰近的中社花市也出現很多賞花人潮，花市內的鬱金香正盛開。

台中泰安櫻花季每年2月底到3月初舉辦，現在櫻花盛開，數百株櫻花樹齊綻放， 泰安派出所表示，連續三天連假，昨天的遊客人數最多，約2萬人，今天是連假最後一天，早上就有很多賞花民眾，趁著好天氣和最後假期來賞花。

泰安櫻花季附近的中社花市目前有個各式鬱金香展出，遊客人潮多，業者表示昨天的遊客人數最多，約5000人， 在新冠肺炎疫情影響下，遊客慢慢走出戶外。