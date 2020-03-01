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東海火化場長年飄黑煙有異味 中市府編1．5億3年改善

聯合報 / 記者陳秋雲/台中即時報導
台中市議員多次要求東海火化場遷移。圖/聯合報資料照片
台中市議員多次要求東海火化場遷移。圖/聯合報資料照片

台中市政府今年起3年共編列經費1億5693萬汰換東海火化場的火化爐及空汙防治等設備。預計汰換8個火化爐及4套空汙防制設備，防制空汙。

東海火化場附近居民多年來不斷向市府丶議員陳情，住家落塵摸起來黑黑的、油油的，排黑煙還帶著異味，讓人很不舒服。

火化場這個區塊人口稠密，有東海大學丶台中榮總醫院等，市政府過去的監測結果，排放數度超標，還因排放戴奧辛超標，被環保局開罰。市府年年說要更新設備，去年终於編預算著手進行。

市府民政局長吳世瑋表示，台中市僅東海館及大甲館有公立殯葬火化設施，東海火化場建場已34年，八成的設備已超過使用年限。

東海火化塲12個火化爐及6套空氣汙染防治設備，其中8個火化爐民國98年設置，5套空汙設備民國97年至100年間設置，都超過使用年限。

今年汰換1號、2號火化爐及第一套空氣汙染防治設備；110年汰換3、4。號火化爐，及第2套空氣汙染防治設備；111年則汰換5至8號火化爐，及第3、第4套空氣汙染防治設備。

今年度汰換作業已著手進行，火化爐進入履約階段，空氣汙染防制設備則辦理採購作業，110年計畫已列入年度重要施政計畫先期作業。

民政局表示，市府除編列預算逐年汰換設備，生命禮儀管理處每年皆辦理「空氣汙染源定期自我檢測」，配合環保局不定期抽測，維持廢氣排放低於標準值。

吳世瑋説，老舊設施、建物早應汰換、裝修或擴建，但因殯葬設施具鄰避性，屢次推動在其他地區興修不斷遇阻，附近居民也常反映設施老舊影響空氣品質。目前台中僅兩座火化場，負荷量大，規劃逐步汰換更新設備。

東海火化場火化爐與防空汙設備，八成已超過使用年限。圖/台中市民政局提供
東海火化場火化爐與防空汙設備，八成已超過使用年限。圖/台中市民政局提供

空氣汙染 台中市 超標

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