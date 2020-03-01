有預警？梧棲大庄浩天宮媽祖早已指示今天遶境延後

台中市梧棲區大庄浩天宮媽祖百年傳統，到北港朝天宮進香，隔年就到53庄輪流遶境，護持庇佑地方，每年都在3月到5月舉行，去年12月擲筊請示媽祖，指示改到今年11月1日進香，很多信眾說，這是媽祖慈悲安排，要避過新冠肺炎疫情。

浩天宮副主委蔡棟樑表示，大庄浩天宮創立於清雍正元年，有298年歷史，是台中梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區53庄民眾信仰中心，香火鼎盛。

浩天宮有百年傳統，「大庄媽」頭一年到北港朝天宮進香，上萬信徒搭乘800多輛遊覽車、神轎車、休旅車、轎車等前往，隔年就到53庄輪流遶境，數萬信徒參加。

浩天宮大庄媽前年5月5五到北港朝天宮進香，去年3月30日起展開2天出巡遶境祈福活動。

今年又輪到往北港朝天宮進香，去年12月22日擲筊，獲媽祖聖筊指示，擇定今年11月1日至7日。

信眾說，每年3、4月全國各地都在瘋媽祖，大庄媽進香都在3到5月，去年底副主委蔡棟樑稟香擲筊請示媽祖，媽祖聖筊指示今年才改到11月1日起，正式展開7天6夜徒步進香，真的媽祖冥冥之中有安排，不然這時候因新冠肺炎疫情，也是會延期。