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有預警？梧棲大庄浩天宮媽祖早已指示今天遶境延後

聯合報 / 記者游振昇/即時報導
去年12月，台中梧棲大庄浩天宮廟方，擲筊請示媽祖時，已決定今天遶境延期。圖/浩天宮提供
去年12月，台中梧棲大庄浩天宮廟方，擲筊請示媽祖時，已決定今天遶境延期。圖/浩天宮提供

台中市梧棲區大庄浩天宮媽祖百年傳統，到北港朝天宮進香，隔年就到53庄輪流遶境，護持庇佑地方，每年都在3月到5月舉行，去年12月擲筊請示媽祖，指示改到今年11月1日進香，很多信眾說，這是媽祖慈悲安排，要避過新冠肺炎疫情。

浩天宮副主委蔡棟樑表示，大庄浩天宮創立於清雍正元年，有298年歷史，是台中梧棲、沙鹿、龍井、大肚等區53庄民眾信仰中心，香火鼎盛。

浩天宮有百年傳統，「大庄媽」頭一年到北港朝天宮進香，上萬信徒搭乘800多輛遊覽車、神轎車、休旅車、轎車等前往，隔年就到53庄輪流遶境，數萬信徒參加。

浩天宮大庄媽前年5月5五到北港朝天宮進香，去年3月30日起展開2天出巡遶境祈福活動。

今年又輪到往北港朝天宮進香，去年12月22日擲筊，獲媽祖聖筊指示，擇定今年11月1日至7日。

信眾說，每年3、4月全國各地都在瘋媽祖，大庄媽進香都在3到5月，去年底副主委蔡棟樑稟香擲筊請示媽祖，媽祖聖筊指示今年才改到11月1日起，正式展開7天6夜徒步進香，真的媽祖冥冥之中有安排，不然這時候因新冠肺炎疫情，也是會延期。

北港朝天宮 媽祖 新冠肺炎

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