不畏疫情 王惠美到台北行銷五行蔬果抗疫

彰化縣長王惠美不畏新冠肺炎疫情，今天（29日）帶領多位鄉鎮市農會總幹事及彰化青農，到台北希望廣場行銷「彰化優鮮、吉食嘗鮮」農產品，力推五行「紅、綠、黃、白、黑」五種顏色的食物，分別對應身體的心、肝、脾、肺、腎，均衡攝取五色食物，以增強健康，提升免疫力。

王惠美說，彰化有山、有海、有平原，富有多樣農產品，加上各級農會非常用心，及全縣有千餘位青農返鄉務農，讓農產品的樣式大幅成長，彰化縣政府用心行銷的「彰化優鮮」品牌，就是農產品必須取得3章1Q農政措施，產銷履歷認證、有機農產品認證、CAS臺灣優良農產品認證及生產追溯系統，才能加入彰化優鮮的品牌，由彰化縣政府認證予以品質保證。

此外，彰化縣政府與｢小三美日｣網路電商平台合作，在平台上目前有19個單位，50幾種商品在小三美日的彰化優鮮平台上架，有需要的鄉親好朋友，在網路店商平臺上也可以下單購買。

新北市農會總幹事楊棟樑的故鄉在彰化縣溪湖，他說，看到王縣長與農友們帶著這麼多優良的農產品來臺北與鄉親分享，實在太高興了，希望臺北的朋友們能多多分享彰化縣優質的農產品。