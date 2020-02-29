傳便當業者拒外送醫院 中市府：不需過度恐慌
武漢肺炎疫情升溫，台中一名護理師今天在網路爆料，有便當業者拒送到醫院，感覺受到歧視。台中市政府衛生局長曾梓展說，店家若因此拒送就太過頭了，民眾不需過度恐慌。
被指控拒絕外送的便當業者今天則與護理師聯繫後表達歉意，業者表示，能夠體諒醫療人員的感受，將與公司內部討論並加強教育訓練，避免類似案件再發生。
台中榮民總醫院一名護理師今天在臉書（Facebook）貼文表示，平常在工作中，不斷自我提醒，對於疑似或確診的感染案例，除了專業的防護外，更要避免病人感到困窘或歧視，但卻聽說急診常訂的某家便當店，以武漢肺炎疫情為由拒絕外送，第一次因為自己的工作而感到被歧視。
曾梓展表示，店家若因此拒送就太過頭了，便當業者若有疑慮，不需要送到醫院裡面可以約定在院外某處，現金可以放在袋子中，避免直接接觸，根本不用進到室內，現在醫院關鍵是進到室內，才有感染的風險。
曾梓展指出，目前進到醫療院所非常嚴格，除了要戴口罩、量體溫，也幾乎要帶健保卡，確定是否有風險國家的旅遊史，或是檢疫隔離的身分，呼籲民眾不需過度恐慌，現在防疫措施做得很認真，應避免「還沒有被疾病打倒，反而先被自己嚇死」的情形。
台中榮總表示，並未限制餐飲業者不得送餐，尚未接獲醫護人員餐食遭拒送的消息，醫院設有員工餐廳與美食街，醫護人員不會因此有飲食上的問題。
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