二二八連假 南投溪頭日月潭人潮車流回籠
今天是二二八連假第2天，南投日月潭風景區、溪頭森林遊樂區等觀光景點，都湧入大批遊客，台14甲線、台21線等多條道路出現塞車情形。日月潭風景區初估約有8萬多人次到訪。
今天是二二八連假的第2天，南投縣內通往日月潭、清境農場、溪頭森林遊樂區的主要道路，台14甲線、台21線以及國道6號高速公路等，從上午就因為湧現車潮，出現塞車情形。
位於南投縣鹿谷鄉的溪頭森林遊樂區，不到中午12時，森林遊樂區內的停車場就已經停滿車輛，回堵車流長達數公里，許多民眾只能在車上枯等，車流直到傍晚才漸漸紓解。
至於著名的日月潭風景區，環潭公路上午開始出現車潮，環潭公路沿線的主要停車場到下午就已經客滿，連帶使得通往日月潭的台21線出現塞車情形，日月潭風景區管理處估計，整個風景區1天下來，約有8萬多人次到訪。
管理處也呼籲，為了讓交通順暢，日月潭名勝街以及水沙連街、義勇街等將進行交通管制，除了警車、消防車等公務車，其他車輛禁止進入。
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