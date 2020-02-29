九族文化村富士櫻大爆發 粉紅色櫻花花海美極了

九族文化村是國內知名賞櫻景點，前一波八重櫻剛進入尾聲，第二波吉野櫻和富士櫻接力怒放，尤其吉野櫻和富士櫻都是粉紅色，富士櫻大爆發更讓人感受春天浪漫氣息。

三月原本是日本賞櫻的季節，但日本櫻花祭也因為新冠肺炎疫情蔓延，列為旅遊警示區，遊客擔心感染，且出國回來要自主隔離14天，不過，台灣賞櫻景點也不少，中部知名賞櫻景點九族文化村，連假賞花人潮就特別多。

九族文化村經理黃瑞奇說，園區約200公尺長的櫻花大道，除了二旁夾道富士櫻和整區的富士櫻花林已經進入觀賞期，尤其富士櫻花花苞比往年都還要密，目前富士櫻已經開了八成了花況極佳，剛好趕在228連假大爆發，美不勝收。

為了讓遊客賞花森呼吸，接受森林浴洗禮，九族櫻花祭舉辦三天的小農市集，推廣魚池鄉在地的農特產三寶加一咖，今天下午還有咖啡與文學的對話，邀請大家品嘗魚池精品咖啡、聽詩人談詩、現場提供遊客報名咖啡豆烘焙DIY，是一場可以讓大家在戶外進行一場有益身心健康、提升免疫力的活動。