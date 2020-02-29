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中部鬧血荒 捐血送牛排王5折券電影票吸引大家來捐血
台中市捐血中心統計，受新冠肺炎疫情影響，有的單位取消舉辦捐血活動，加上中港澳、日、韓、義、新加坡等國旅遊史者暫停捐血28天，中部血庫平均庫存量約剩6天，低於血庫安全庫存量，尤以O型最缺，剩5天，228連假有熱心企業送西堤牛排五折券、新光影城電影票等，吸引民眾捐血。
台中捐血中心統計，中部血庫包括中彰投雲四縣市，平均庫存量約剩6天，低於血庫安全庫存量7到10天，其中又以O型最缺，僅剩5天，呼籲民眾挽袖捐血。
台中捐血中心說明，中彰投雲四縣市有多場的捐血活動，因新冠肺炎疫情取消，幾經洽商，王品集團旗下品牌西堤牛排與台中捐血中心合作，舉辦西堤2020挽袖公益熱血傳愛活動，準備4530張西堤牛排單客套餐愛心5折券，昨天起二天，在中、彰、投、雲等四縣市12個捐血點同步登場。
另外，由國際同濟會台灣總會中A區主辦、五倫國際同濟會執行的「2020熱血傳愛」捐血活動，今天上午9時在中正捐血室登場，也與台中捐血中心合作，提供一千張新光影城電影票募血、小島3.5度親子餐廳200元用餐折價券。
台中捐血中心統計，西堤2020挽袖公益熱血傳愛活動昨天共募集到2153袋血，今天募集到2199袋血，另外，今天登場的「2020熱血傳愛」新光影城電影票募血活動，共募得1047袋血。
血液基金會宣布，近期曾到訪中港澳、義大利、新加坡、日本、韓國的民眾，需於離開該地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另外，若有曾被確診感染新冠肺炎病毒治療痊癒者、及曾與確定病例密切接觸者，也要暫緩捐血28天。
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