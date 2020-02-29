快訊

新冠肺炎本土病例超越境外移入 指揮中心：社區傳播警訊

夜市抵用券今使用最後一天 仍有近400萬張未回收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部鬧血荒 捐血送牛排王5折券電影票吸引大家來捐血

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
西堤牛排與台中捐血中心合作舉辦捐血活動，提供西堤套餐單客5折券，吸引民眾排隊捐血。圖／台中捐血中心提供
西堤牛排與台中捐血中心合作舉辦捐血活動，提供西堤套餐單客5折券，吸引民眾排隊捐血。圖／台中捐血中心提供

台中市捐血中心統計，受新冠肺炎疫情影響，有的單位取消舉辦捐血活動，加上中港澳、日、韓、義、新加坡等國旅遊史者暫停捐血28天，中部血庫平均庫存量約剩6天，低於血庫安全庫存量，尤以O型最缺，剩5天，228連假有熱心企業送西堤牛排五折券、新光影城電影票等，吸引民眾捐血。

台中捐血中心統計，中部血庫包括中彰投雲四縣市，平均庫存量約剩6天，低於血庫安全庫存量7到10天，其中又以O型最缺，僅剩5天，呼籲民眾挽袖捐血。

台中捐血中心說明，中彰投雲四縣市有多場的捐血活動，因新冠肺炎疫情取消，幾經洽商，王品集團旗下品牌西堤牛排與台中捐血中心合作，舉辦西堤2020挽袖公益熱血傳愛活動，準備4530張西堤牛排單客套餐愛心5折券，昨天起二天，在中、彰、投、雲等四縣市12個捐血點同步登場。

另外，由國際同濟會台灣總會中A區主辦、五倫國際同濟會執行的「2020熱血傳愛」捐血活動，今天上午9時在中正捐血室登場，也與台中捐血中心合作，提供一千張新光影城電影票募血、小島3.5度親子餐廳200元用餐折價券。

台中捐血中心統計，西堤2020挽袖公益熱血傳愛活動昨天共募集到2153袋血，今天募集到2199袋血，另外，今天登場的「2020熱血傳愛」新光影城電影票募血活動，共募得1047袋血。

血液基金會宣布，近期曾到訪中港澳、義大利、新加坡、日本、韓國的民眾，需於離開該地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全。另外，若有曾被確診感染新冠肺炎病毒治療痊癒者、及曾與確定病例密切接觸者，也要暫緩捐血28天。

西堤牛排與台中捐血中心合作舉辦捐血活動，提供西堤套餐單客5折券，吸引民眾排隊捐血。圖／台中捐血中心提供
西堤牛排與台中捐血中心合作舉辦捐血活動，提供西堤套餐單客5折券，吸引民眾排隊捐血。圖／台中捐血中心提供

捐血中心 新冠肺炎 電影

延伸閱讀

雲林血庫庫存不到7天 天聖宮贊助酒精送捐血民眾

疫情血庫荒！2/28、2/29捐血 就送西堤套餐5折券

全台血液庫存告急 王品李森斌挽袖號召捐血

血庫告急 台北捐血中心存量剩6天 內科辦捐血

相關新聞

中部鬧血荒 捐血送牛排王5折券電影票吸引大家來捐血

台中市捐血中心統計，受新冠肺炎疫情影響，有的單位取消舉辦捐血活動，加上中港澳、日、韓、義、新加坡等國旅遊史者暫停捐血28...

北車禁移工聚集 台中「聯合稽查」不禁止群聚

台灣新冠肺炎案32是非法移工，台中市目前外籍移工人數近10.6萬名，人數是全國第二多，以廠工最多，其次是家庭看護工。台北...

台中公有停車場3月起身障進出免銷單 違規將停權

讓身心障礙者停車更加便利，台中市從今年3月起，15處公有停車場試辦「身障人士進出公有停車場免銷單服務」。交通局長葉昭甫表...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

新冠肺炎北部某醫院出現群聚 台中醫療院所管制加嚴

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增5例新冠肺炎確定病例，其中4例為昨日公布案34確診前在北部某醫院的接觸者，分別為1名...

台中各醫院提升防疫探病有管制 要戴口罩帶健保卡

新冠肺炎疫情增溫，中央防疫指揮中心防疫等級提升為一級，各醫院需訪客管制，陪病家屬限一人，探訪病房的訪客同時段限2人，並建...

限定2天 到這裡買茂谷柑滿150元立即送文心蘭

台中市府農業局和東勢區公所合辦「茂現幸福谷意甘甜」促銷活動，今明兩日上午10時至下午4時在台中草悟道廣場舉辦，活動包括茂...

電信發射塔意外爆紅成打卡點 彷彿置身東京鐵塔下賞櫻

台中市和平區福壽山農場千櫻園，賞櫻季從2月中持續到3月底，目前粉紅色的富士櫻及昭和櫻正盛開中，而園區最後方有一個電信發射...

黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

彰化芬園「黃金大道」又火了！彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路「黃金大道」...

守護移工健康 台中勞工局加強東協廣場防疫

台中疫情應變指揮中心昨天升級一級開設，市長盧秀燕會中指示加強外籍移工，尤其是看護工防疫措施。勞工局長吳威志立即率隊前往東...

搭旋轉木馬做公益！募2萬多元善款保護動物

台中大遠百於春節期間邀請民眾自由樂捐，搭乘旋轉木馬做公益，共募得2萬多元，將全數捐給「台中市動物福利基金」。台中市動保處...

139線櫻花開得正美 228連假來趟賞櫻逍遙遊

「哇，好美的櫻花！」位在八卦山稜線的彰化縣139線，兩側景觀優美，向來是深受歡迎的單車運動路線，很多自行車騎士騎經芬園段...

熱門新聞

嘉義車站前「戴口罩沉睡大白熊」登日本雅虎首頁

台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

龍山寺將全面禁香 北港武德宮不以為然

北捷增設紅外線熱像儀 旅客37.5度將拒載

搭客運戴口罩首日 遇無口罩乘客高雄業者協助解圍

不滿遭亂丟垃圾 台東店家貼公告「祝你得肺炎」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。