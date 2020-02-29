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北車禁移工聚集 台中「聯合稽查」不禁止群聚
台灣新冠肺炎案32是非法移工，台中市目前外籍移工人數近10.6萬名，人數是全國第二多，以廠工最多，其次是家庭看護工。台北車站已經宣布，禁止外籍移工席地而坐至4月30日。台中的移工多聚集在東協廣場、台中公園，市府表示將以「聯合稽查」方式宣導、掌握身分，不會禁止移工群聚。
台中運務段長蘇鎮霖說，台中車站性質和台北車站不一樣，沒有外籍移工聚集的風氣，所以沒有相關疑慮。
台中市副秘書長朱康震表示，禁止外籍移工聚集，反而不易掌握他們的活動範圍，讓防疫變困難。
朱康震說，台中開設一級防疫會議後，市長盧秀燕決議採「聯合稽查」方式，在外籍移工常聚集、消費的東協廣場、台中公園、車站周邊由衛生、經發、建設、勞工局等相關單位，不定時到移工密集聚會處宣導防疫，同時也能透過稽查更明確掌握移工是否具合法身分。
勞工局目前已印製英文、印尼文、越南文、泰文防疫海報，也呼籲雇主應循合法管道聘僱，如查獲將依就業服務法處15萬元以上、75萬元以下罰鍰。
移工朋友身體不適雇主必須請他們立即就醫，可撥打1922防疫專線。移工如果從母國返回工作地，接獲需居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，應遵循規定，雇主也不得拒絕。
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