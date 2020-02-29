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台中各醫院提升防疫探病有管制 要戴口罩帶健保卡

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫公告，防疫期間，每名住院病患陪病限一人、訪客限一人，都要在護理站登錄資料，探病限15分鐘。圖／中山附醫提供
中山附醫公告，防疫期間，每名住院病患陪病限一人、訪客限一人，都要在護理站登錄資料，探病限15分鐘。圖／中山附醫提供

新冠肺炎疫情增溫，中央防疫指揮中心防疫等級提升為一級，各醫院需訪客管制，陪病家屬限一人，探訪病房的訪客同時段限2人，並建檔登記，台中市疫情應變指揮中心昨天也提升至一級開設，台中各醫院提高防疫等級因應，落實「TOCC」機制，有的醫院會登記訪客健保卡，也有的管制訪客人數、時段，另有門禁管制等。台中市衛生局提醒民眾，進出醫院除了戴口罩，記得帶健保卡。

台中市衛生局說明，台中市疫情應變指揮中心在昨天超前布署，提升至一級開設，各療醫院依規定超前布署，執行病人分流，急診病患與住院病患應有不同出入口，對疑似個案應分流。訪客管制，各醫院訂定每日訪客時段，每名住院病患每次限2名訪客，病患限1名陪病者（含照顧服務員），訪客及陪病者需登記並詢問TOCC（詢問並記錄旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等）

醫院也要配合中央「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎外包人員管理指引」，要求外包人員遵守感染管制程序，落實TOCC調查及健康管理，工作時需配戴口罩，在急診、加護病房、隔離病房等特殊單位工作時，應著適當之個人防護裝備。

台中榮總公告，防疫期間，一般病房訪客時間為上午11時到12時，晚間7時到8時，加護病房訪客時間為上午10時30分到10時45分，晚間7時到7時15分，訪客管制，每次限2名，訪客需使用健保卡登記；若本人或接觸的親友過去14天曾到中港澳、義大利、新加坡、韓國、泰國、日本（含轉機），或居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間，或出現發燒、呼吸道請勿到醫院探病；陪病者限1人。

中山醫學大學附設醫院公告，防疫期間，進醫院一律戴口罩、洗手、量體溫，每名住院病患陪病限一人、訪客限一人，都要在護理站登錄資料，探病限15分鐘，另有防疫特診，門禁管制，其中急診部份，非急診病患禁止進出。

台中榮總公告，訪疫期間，每名住院病患訪客每次限2人，並需使用健保卡登記。圖／台中榮總提供
台中榮總公告，訪疫期間，每名住院病患訪客每次限2人，並需使用健保卡登記。圖／台中榮總提供
台中市衛生局說明，台中市疫情應變指揮中心昨提升至一級開設，各療醫院依規定超前布署。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局說明，台中市疫情應變指揮中心昨提升至一級開設，各療醫院依規定超前布署。圖／台中市衛生局提供

健保卡 台中市 衛生局

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