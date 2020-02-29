快訊

「台灣已進入社區傳染」台大醫：健康者不用戴口罩不適用

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

台中公有停車場3月起身障進出免銷單 違規將停權

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
讓身心障礙者停車更加便利，台中市從今年3月起，15處公有停車場試辦「身障人士進出公有停車場免銷單服務」，但若將愛心卡借用他人，查獲違規者將停權免銷單服務1年，再犯停權3年，若三犯停權5年。圖／台中市交通局提供
讓身心障礙者停車更加便利，台中市從今年3月起，15處公有停車場試辦「身障人士進出公有停車場免銷單服務」，但若將愛心卡借用他人，查獲違規者將停權免銷單服務1年，再犯停權3年，若三犯停權5年。圖／台中市交通局提供

讓身心障礙者停車更加便利，台中市從今年3月起，15處公有停車場試辦「身障人士進出公有停車場免銷單服務」。交通局長葉昭甫表示，只要領有「身心障礙者專用停車位識別證」或身障專用車牌並持有中市愛心卡，2項具備即可申辦，停車場多卡通系統驗證身分後，在身障停車證有效期間內會自動抵扣免費停車時數，超出免費時數則扣卡片內儲值金額，十分方便。

交通局長葉昭甫表示，過去身心障礙人士使用停車優惠需辦理銷單手續，必須親自到停車場管理室或撥打電話連絡管理員，通常還需等待5至10分鐘。

葉昭甫說，市府結合多卡通系統與繳費設備，3月起試辦「台中市身障人士進出公有停車場免銷單服務」。目前首批免銷單服務於15處公有停車場開放，公有自營停車場包括市政大樓、市政公園、陽明大樓、府後、大誠、南屯、忠明公園等7處，以及公有委外停車場包括大里運動公園、台中公園、大墩、福恩、福安、大福、何厝、太原等8處。

其餘公有停車場陸續建置中， 時程也公佈在停車管理處網站，預計111年市府權管公有停車場將全面提供免銷單服務。

交通局說，目前領有「身心障礙者專用停車位識別證」（黃證）享有4小時免費停車，「身心障礙者停車證」（粉紅證、藍證），或掛有身心障礙者專用車牌全日免費，身障者只需申請1次，即可在已開通服務的公有停車場享停車優惠，直到身障停車證到期要換證後，才需再重新上網申請。

交通局呼籲，民眾勿將愛心卡借用他人，查獲違規者將停權免銷單服務1年，再犯停權3年，若三犯停權5年。

民眾申請可透過線上申請或紙本送件2種方式申辦。線上申請可利用手機掃描QR CODE上網登錄，或輸入網址：https://tinyurl.com/uz5f8p9，並將「愛心卡及身障停車證或識別證正、反面」拍照上傳；紙本送件須先填妥申請表單，可至網站：https://pse.is/QGH69下載，並將資料郵寄至「台中市西區民權路101號」，寫台中市停車管理處收，或直接至停管處櫃台領取紙本申請。

紙本申請可先準備好愛心卡正反面影本、識別證或停車證正反面影本，若為專用車牌者需備妥駕駛執照正反面影本（須為 C 型駕照）、汽車行車執照影本，以節省送件時間。審核約10個工作天，通過後即可持愛心卡出入公有停車場。

停車場 身障者 愛心

延伸閱讀

台灣燈會無人機掉落 飛友：疑有人藉此抗議

加強計程車防疫 中市府免費提供次氯酸水消毒

台中8000輛小黃防疫總動員 市府籲司機戴口罩、消毒

帥氣局長「撩」下去 情人節獻身宣傳台灣燈會

相關新聞

黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

彰化芬園「黃金大道」又火了！彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路「黃金大道」...

守護移工健康 台中勞工局加強東協廣場防疫

台中疫情應變指揮中心昨天升級一級開設，市長盧秀燕會中指示加強外籍移工，尤其是看護工防疫措施。勞工局長吳威志立即率隊前往東...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

台中各醫院提升防疫探病有管制 要戴口罩帶健保卡

新冠肺炎疫情增溫，中央防疫指揮中心防疫等級提升為一級，各醫院需訪客管制，陪病家屬限一人，探訪病房的訪客同時段限2人，並建...

限定2天 到這裡買茂谷柑滿150元立即送文心蘭

台中市府農業局和東勢區公所合辦「茂現幸福谷意甘甜」促銷活動，今明兩日上午10時至下午4時在台中草悟道廣場舉辦，活動包括茂...

電信發射塔意外爆紅成打卡點 彷彿置身東京鐵塔下賞櫻

台中市和平區福壽山農場千櫻園，賞櫻季從2月中持續到3月底，目前粉紅色的富士櫻及昭和櫻正盛開中，而園區最後方有一個電信發射...

搭旋轉木馬做公益！募2萬多元善款保護動物

台中大遠百於春節期間邀請民眾自由樂捐，搭乘旋轉木馬做公益，共募得2萬多元，將全數捐給「台中市動物福利基金」。台中市動保處...

139線櫻花開得正美 228連假來趟賞櫻逍遙遊

「哇，好美的櫻花！」位在八卦山稜線的彰化縣139線，兩側景觀優美，向來是深受歡迎的單車運動路線，很多自行車騎士騎經芬園段...

原彰化地標整修／喬友大樓轉型商旅 3月底試營運

「喬友大樓」原是彰化地標，但歷經3次火災荒廢沒落，甚至成為髒亂點與治安死角，管委會積極活化整修，申請設立百香果商旅旅館案已經縣府批准，預計3月底試營運，將朝智能AI無人櫃台商旅規劃，並持續招商活化，盼帶動火車站商機。

台中老屋更新 最高補助7成

台中市雖是年輕城市，但屋齡逾30年多達40萬戶，市府今年編1000萬元，要補助老屋更快速更新；符合條件最高可補助總金額70％，都發局表示，日新戲院、中央書局、北區惠宇公爵大樓都是補助成功案例，中區「吳眼科」日式老屋還在進行中。

中部50宮廟防疫祈福 分組祭拜

中部50家宮廟昨天齊聚台中市豐原樂天宮，舉辦祈天彌災賜福法會，廟方安排分組分時段祭拜，讓參與的信眾在開放寬敞空間參加法會，主祭者之間的距離也加大許多，以加強防疫；南投也有宮廟取消或延期大型會香與遶境活動，全力配合政府防疫工作。

中市防疫一級開設 世界蘭展延期

新冠肺炎疫情增溫，台中市疫情應變指揮中心跟進中央提升至一級開設，各局處盤點如何超前準備，原訂要如期舉行的世界蘭展也宣布延期。但南投縣認為目前南投疫情控制穩定，暫維持二級開設。

熱門新聞

嘉義車站前「戴口罩沉睡大白熊」登日本雅虎首頁

汐止神還原「中華商場」 最快下周決定是否開放

台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

龍山寺將全面禁香 北港武德宮不以為然

搭客運戴口罩首日 遇無口罩乘客高雄業者協助解圍

228連假花蓮旅遊夯 旅宿爆滿車潮不輸春節

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。