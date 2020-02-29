快訊

「台灣已進入社區傳染」台大醫：健康者不用戴口罩不適用

脫口案34醫院群聚在林口... 陳時中：請忽略地點

診所不收治港澳旅遊史民眾 彰縣衛生局：會勸導

中央社 / 彰化29日電

中部地區有診所公告指不收治有港澳新加坡旅遊史的就醫民眾，也有耳鼻喉科診所指民眾若發燒，將不使用器械做侵入性治療；彰化縣衛生局則說，雖不違法但會勸導。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情不斷升溫，根據中央流行疫情指揮中心公布的資料，截至2月28日為止，全台灣武漢肺炎確診病例有34例，其中包括1名死亡病例。

中部地區大多數的診所都依中央規定收治病人，不過有診所張貼公告指稱，只要有香港、澳門、大陸以及新加坡等地的旅遊史民眾，診所不收治，請直接到有武漢肺炎門診的醫院看病；也有耳鼻喉科診所貼公告說明，為防範武漢肺炎，前來掛號的民眾只要發燒超過37.5度，將不使用內視鏡等器械做侵入性治療。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者採訪時說，民眾如果最近從港澳及大陸回來，依法需要進行自我健康管理以及居家檢疫，如果身體健康有問題，需通報衛生局或撥打防疫專線，由專人安排就醫，診所的規定雖不違法但無法可罰，只能進行勸導。

葉彥伯指出，至於耳鼻喉科診所和牙科診所一樣，醫師需戴上N95口罩，穿上防護衣，如果缺乏防護裝備，耳鼻喉科醫師可拒絕幫病患做侵入性的治療，而不是以發燒作為標準；不過許多基層診所醫師也向衛生局反映，希望能購買N95口罩在看診時使用，衛生局也會盡力向中央爭取，讓基層醫師安心看診。

衛生局 肺炎 醫師

延伸閱讀

部分中港澳生未落實居家檢疫 彰化急召113名學生回校

彰縣衛生局追蹤白牌車司機乘客 1人篩檢呈陰性

人心惶惶…曝光染疫路徑圖 紅線在哪？

火化遭質疑 葉彥伯：套兩層屍袋 符合防疫規定

相關新聞

黃金大道火了！芬園5公里黃花風鈴木大爆發

彰化芬園「黃金大道」又火了！彰化縣芬園鄉彰南路1段到3段兩側，長達5公里的黃花風鈴木正怒放，滿樹金黃，彰南路「黃金大道」...

守護移工健康 台中勞工局加強東協廣場防疫

台中疫情應變指揮中心昨天升級一級開設，市長盧秀燕會中指示加強外籍移工，尤其是看護工防疫措施。勞工局長吳威志立即率隊前往東...

好夢幻！埔鹽秘境紅花風鈴木大爆發 360度拍照無死角

春天各地百花齊放，彰化埔鹽鄉南新社區的紅花風鈴木最近盛開，粉紅花朵布滿樹冠，相當夢幻，吸引民眾拍照打卡，南新村長施正賀表...

台中各醫院提升防疫探病有管制 要戴口罩帶健保卡

新冠肺炎疫情增溫，中央防疫指揮中心防疫等級提升為一級，各醫院需訪客管制，陪病家屬限一人，探訪病房的訪客同時段限2人，並建...

限定2天 到這裡買茂谷柑滿150元立即送文心蘭

台中市府農業局和東勢區公所合辦「茂現幸福谷意甘甜」促銷活動，今明兩日上午10時至下午4時在台中草悟道廣場舉辦，活動包括茂...

電信發射塔意外爆紅成打卡點 彷彿置身東京鐵塔下賞櫻

台中市和平區福壽山農場千櫻園，賞櫻季從2月中持續到3月底，目前粉紅色的富士櫻及昭和櫻正盛開中，而園區最後方有一個電信發射...

搭旋轉木馬做公益！募2萬多元善款保護動物

台中大遠百於春節期間邀請民眾自由樂捐，搭乘旋轉木馬做公益，共募得2萬多元，將全數捐給「台中市動物福利基金」。台中市動保處...

139線櫻花開得正美 228連假來趟賞櫻逍遙遊

「哇，好美的櫻花！」位在八卦山稜線的彰化縣139線，兩側景觀優美，向來是深受歡迎的單車運動路線，很多自行車騎士騎經芬園段...

原彰化地標整修／喬友大樓轉型商旅 3月底試營運

「喬友大樓」原是彰化地標，但歷經3次火災荒廢沒落，甚至成為髒亂點與治安死角，管委會積極活化整修，申請設立百香果商旅旅館案已經縣府批准，預計3月底試營運，將朝智能AI無人櫃台商旅規劃，並持續招商活化，盼帶動火車站商機。

台中老屋更新 最高補助7成

台中市雖是年輕城市，但屋齡逾30年多達40萬戶，市府今年編1000萬元，要補助老屋更快速更新；符合條件最高可補助總金額70％，都發局表示，日新戲院、中央書局、北區惠宇公爵大樓都是補助成功案例，中區「吳眼科」日式老屋還在進行中。

中部50宮廟防疫祈福 分組祭拜

中部50家宮廟昨天齊聚台中市豐原樂天宮，舉辦祈天彌災賜福法會，廟方安排分組分時段祭拜，讓參與的信眾在開放寬敞空間參加法會，主祭者之間的距離也加大許多，以加強防疫；南投也有宮廟取消或延期大型會香與遶境活動，全力配合政府防疫工作。

中市防疫一級開設 世界蘭展延期

新冠肺炎疫情增溫，台中市疫情應變指揮中心跟進中央提升至一級開設，各局處盤點如何超前準備，原訂要如期舉行的世界蘭展也宣布延期。但南投縣認為目前南投疫情控制穩定，暫維持二級開設。

熱門新聞

嘉義車站前「戴口罩沉睡大白熊」登日本雅虎首頁

汐止神還原「中華商場」 最快下周決定是否開放

台東「最美衛生所」曝光了！民眾驚呼：媲美星級飯店！

龍山寺將全面禁香 北港武德宮不以為然

搭客運戴口罩首日 遇無口罩乘客高雄業者協助解圍

228連假花蓮旅遊夯 旅宿爆滿車潮不輸春節

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。