診所不收治港澳旅遊史民眾 彰縣衛生局：會勸導

中部地區有診所公告指不收治有港澳新加坡旅遊史的就醫民眾，也有耳鼻喉科診所指民眾若發燒，將不使用器械做侵入性治療；彰化縣衛生局則說，雖不違法但會勸導。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病）疫情不斷升溫，根據中央流行疫情指揮中心公布的資料，截至2月28日為止，全台灣武漢肺炎確診病例有34例，其中包括1名死亡病例。

中部地區大多數的診所都依中央規定收治病人，不過有診所張貼公告指稱，只要有香港、澳門、大陸以及新加坡等地的旅遊史民眾，診所不收治，請直接到有武漢肺炎門診的醫院看病；也有耳鼻喉科診所貼公告說明，為防範武漢肺炎，前來掛號的民眾只要發燒超過37.5度，將不使用內視鏡等器械做侵入性治療。

彰化縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者採訪時說，民眾如果最近從港澳及大陸回來，依法需要進行自我健康管理以及居家檢疫，如果身體健康有問題，需通報衛生局或撥打防疫專線，由專人安排就醫，診所的規定雖不違法但無法可罰，只能進行勸導。

葉彥伯指出，至於耳鼻喉科診所和牙科診所一樣，醫師需戴上N95口罩，穿上防護衣，如果缺乏防護裝備，耳鼻喉科醫師可拒絕幫病患做侵入性的治療，而不是以發燒作為標準；不過許多基層診所醫師也向衛生局反映，希望能購買N95口罩在看診時使用，衛生局也會盡力向中央爭取，讓基層醫師安心看診。