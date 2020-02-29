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限定2天 到這裡買茂谷柑滿150元立即送文心蘭
台中市府農業局和東勢區公所合辦「茂現幸福谷意甘甜」促銷活動，今明兩日上午10時至下午4時在台中草悟道廣場舉辦，活動包括茂谷柑清潔劑DIY、親子互動小遊戲、茂谷柑試吃、農特產品展售及多項精彩的團體表演。農業局表示，活動期間民眾購買茂谷柑滿150元，即送文心蘭1束，數量有限，送完為止。
農業局表示，每年12月至4月是茂谷柑盛產季節，東勢區茂谷柑種植面積413公頃，年產量約878萬公斤，爲台中茂谷柑主要產區，尤其區內明正里的茂谷柑，甜度可達14 度，皮薄、甘甜又多汁，深受民眾喜愛。
農業局說，東勢區是今年中市茂谷柑評鑑最大贏家，由於東勢區獨特的氣候及土壤條件，地理環境又緊臨大安溪及大甲溪流域，再加上農民優良的生產技術，區內農特產豐沛，年外銷量超過1千公噸。
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